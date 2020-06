Stati generali dell'economia, a Villa Pamphilj anche la tranese Marina Lalli

La tranese Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, è stata accolta ieri a Villa Pamphilj in audizione dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.Nella lussuosa residenza storica romana, sono in corso gli gli Stati generali per il programma di rilancio dell'economia per il dopo Covid. Gli incontri coinvolgeranno le parti sociali, imprese, sindacati e associazione di categoria, le opposizioni in Parlamento e la galassia al completo dei corpi intermedi.A prendere parte a questo importante compito per il Paese, per l'appunto, è stato richiesto anche il parere tecnico di Marina Lalli, oggi a capo di una delle più importanti aziende del Sud Italia, le ​Terme di Margherita di Savoia, dove ricopre la carica di ​Amministratore Unico​ occupandosi delle Terme, del ​Grand Hotel Terme con l'annesso ​lido balneare​, dei ​prodotti cosmetici e dei dispositivi medici​. Attualmente è anche vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e BAT, vicepresidente vicario di Federturismo , vicepresidente di Federterme, membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Alberghi e componente del Gruppo Tecnico Cultura. Siede nel ​Consiglio della CCIAA di Bari​ e ​nel CdA della ​Nuova Fiera del Levante di Bari.