Strada per strada, lavori in corso su via Imbriani

Strada per Strada. Sono in fase di completamento gli interventi di risistemazione di lunghi tratti di marciapiede su corso Imbriani, a partire da quello che conduce all'ex ospedaletto pediatrico dove sono allocati uffici e strutture organizzative della Asl BAT. In alcuni tratti già completati sono stati apposti gli archetti parapedonali, dissuasori stradali che hanno il duplice compito di proteggere i pedoni dai veicoli in transito e soprattutto di impedire la sosta delle auto sul marciapiede.L'intervento successivo è in programma in vico Macina e via Bovio nei pressi della posta centrale con un intervento puntuale sul basolato sconnesso. Lungo l'area oggetto di intervento sono stati collocati i cartelli di divieto di sosta a partire da lunedì 13 febbraio. Il programma di Strada per Strada prevede anche dei lavori per nuovo asfalto su via Borsellino, a completamento di quello già realizzato su viale Falcone.