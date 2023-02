Studio Dentistico Italiano: ad Andria la cura dei denti professionale

Social Video 1 minuto Studio Dentistico Italiano - Andria

Disponibilità, professionalità, innovazione. Si può riassumere in questi tre punti la mission didi, una nuova realtà attiva sul territorio nell'ambito dellaL'équipe dell'ambulatorio è composta da: odontoiatri, assistenti alla poltrona e consulenti. La correttae il monitoraggio dello stato di salute dei denti è un fattore essenziale per un benessere completo e quotidiano:può aiutare a prevenire l'insorgenza di fastidiose malattie, fino a conseguenze gravi per i nostri denti.Oltre alla cura, non bisogna neppure trascurare il: il sorriso è ciò che ci accompagna quotidianamente, per cui da Studio Dentistico Italiano è possibile anche sottoporsi a sbiancamento, ricostruzioni non invasive, conpensate per gli adulti e per i bambini.Gli esperti di Andria si avvalgono inoltre dellapresente in studio per effettuare. Grazie a questa moderna tecnologia è possibile eseguireconQuesta soluzione si pone a vantaggio del, in quanto si tratta di unaNello Studio Dentistico Italiano è possibile sostituire il singolo dente, oppure più elementi dentari, nell'arco della stessa giornata. Tutto avviene con uso di, nel pieno rispetto dei processi dideglie deglidi lavoro, secondo i protocolli sanitari definiti dalla legge.Per maggiori informazioniDirettore sanitario: Dott Enrico Nicola Sciancalepore, Iscr.albo ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri Prov. BT n°367 del 26.01.2021Viale Venezia Giulia, 156 – Andria0883 885950Facebook - https://www.facebook.com/StudioDentisticoItaliano/