Successo per la XXI edizione de I Dialoghi di Trani: registrate 14 mila presenze

Laha proiettatoin una dimensione internazionale inedita, aprendosi per la prima volta in Francia, presso l'e presentandosi come unE' stata l'edizione della ripartenza, dopo i due anni della pandemia, caratterizzata da un sentimento generale di partecipazione attiva alle iniziative e agli eventi. Conin programma, il festival ha registrato un importante incremento anche nel numero dei partecipanti:La rassegna tranese, come da tradizione, ha animato i palazzi e le piazze del centro storico di Trani, e fulcro della manifestazione sono stati la spettacolare, con vista sul porto,laLa scelta di questi luoghi così ampi e comfortevoli ha contribuito in maniera determinante al successo della XXI edizione del festival, che ha registrato inoltre un impatto significativo sull'economia cittadina e per i pubblici esercizi dell'area circostante (soprattutto ristoranti e caffetterie) che ne hanno beneficiato, segnalando all'organizzazione un incremento di avventori di fascia alta.Il festival, organizzato da 21 anni dall'Associazione culturaleinsieme all'della, in collaborazione con ladesidera ringraziare tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno contribuito a rendere speciale questa edizione: dai main partner della rassegna,edassociazioni ed enti come l'Istituto Italiano di cultura a Parigi, la Fondazione Megamark, la Fondazione Treccani Cultura, la Libreria Miranfù, l'Accademia di Romania in Roma, il Consolato Generale di Romania a Bari, l'Ordine degli Architetti della Provincia BAT e il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV (che ha coordinato tutti gli eventi dello spazio OFF riservato alle associazioni del territorio), la Casa Editrice La Meridiana, La Repubblica-Bari, la Scuola Holden, il Circolo del Cinema Dino Risi, Trani Soccorso.Si ringrazianoper la generosa ospitalità presso Palazzo San Giorgio, fiore all'occhiello di questa splendida ventunesima edizione, oltre ad altre stupende strutture che hanno aperto le porte ai Dialoghi come: Ognissanti, Dimore Marinare, Palazzo Covelli, Palazzo Telesio. Si ringraziano inoltre tutti gli operatori turistici, ristoratori e albergatori, per la disponibilità dimostrata.Infine, i Dialoghi non sarebbero gli stessi senza la dedizione dei nostri giovani volontari, che hanno dispensato sorrisi e accompagnato, con competenza e puntualità, le intense giornate del festival. E naturalmente tutte le scuole che hanno accolto la sfida del "Convivere" e partecipato da protagoniste a questa edizione.I Dialoghi di Trani vi danno appuntamento al 2023,