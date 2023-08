Sulla banchina del porto di Trani i "MegaLibri" finalisti del Premio Fondazione Megamark

Sul porto di Trani anche quest'anno sono comparsi i MegaLibri, installazioni con la riproduzione in formato gigante delle copertine dei cinque romanzi finalisti del concorso letterario "Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi".La cinquina dell'ottava edizione del concorso è così composta: "La gioia avvenire" di Stella Poli (Mondadori), "La paura ferisce come un coltello arrugginito" di Giulia Scomazzon (Nottetempo), "Per futili motivi" di Sapo Matteucci (La nave di Teseo), "Quasi buio" di Rita Siligato (Dalia), "Quasi niente sbagliato" di Greta Pavan (Bollati Boringhieri). Menzione speciale della giuria degli esperti a Emiliano Morreale con il suo esordio "L'ultima innocenza" (Sellerio).L'appuntamento per conoscere i nostri finalisti e scoprire chi sarà il vincitore è per il prossimo 15 settembre a Trani presso la sede di Megamark alle ore 19:30, (ingresso libero e gratuito) per la cerimonia di premiazione. Un vero e proprio evento per una serata che sarà condotta da Neri Marcorè, con ospite speciale Luca Ward.Sono stati ottantotto i romanzi in gara per il "Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi", giunto all'ottava edizione e riservato agli autori esordienti nel campo della narrativa italiana.Il compito di valutare i romanzi, proposti da cinquantatre diverse case editrici, è stato affidato anche quest'anno a una giuria di esperti, scelti tra personalità di rilievo della cultura e dell'informazione, che proclameranno entro luglio la cinquina dei romanzi finalisti. Poi alla giuria popolare, composta da 40 lettori il compito di decretare il vincitore assoluto, che sarà premiato durante la cerimonia in programma il prossimo 15 settembre.Con un montepremi di 13.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Megamark, il concorso si conferma tra i più generosi a livello nazionale: 5.000 euro il premio per il vincitore e 2.000 quello per ognuno degli altri quattro finalisti.