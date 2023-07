Il 25 luglio "Sulle orme del Pellegrino": aperte le prenotazioni per le passeggiate dei bambini nei luoghi di San Nicola

Dopo tanto peregrinare sappiamo che San Nicola, San Nicolino come lo chiamiamo qui, a Trani fu accolto dai bambini, cui regalava la frutta succosa di maggio che comperava con le elemosine ricevute: un rapporto poetico che in poche ore conquistò tutta la popolazione e che, a grande richiesta, l'associazione culturale Tranensis, in collaborazione con il Comitato Feste patronali della Città, vuole ricordare e celebrare attraverso l'organizzazione della seconda edizione di "Sulle orme del Pellegrino".L'evento ha l'intento di far riscoprire ai bambini della nostra città i luoghi significativi della vita e della santità di Nicola. I piccoli all'atto dell'iscrizione riceveranno una maglietta con il disegno di San Nicola realizzato da Don Gaetano Lops, una borsetta a tracolla con al sul interno una piccola merenda e un disegno di San Nicola da colorare. Accompagnati da una guida, i bimbi ripercorreranno i luoghi nei quali Nicolino ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita terrena e vivranno il racconto della sua vita.L'iscrizione ha un costo di 10 euro per sostenere le spese e avverrà contattando l'associazione sulla pagina social TRANENSIS (Facebook ed Instagram) o al numero 328.7614746 e completando la scheda che verrà consegnata. Riscoprire i luoghi salienti vissuti dal Patrono e la storia che lo contraddistingue, porterà tutti ad un ulteriore attaccamento verso questa bella figura di santità. Approfittiamone! (età minima dei partecipanti, dalla prima elementare).