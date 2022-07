Temporali, nuovo bollettino meteo: scatta l'allerta arancione anche a Trani

Maltempo su tutta la Puglia. E' infatti in arrivo una perturbazione di origine nord europea, che tende ad avvicinarsi all'area balcanica, dove apporterà correnti fresche settentrionali sull'Adriatico prima e sullo Ionio poi, con una rapida e significativa intensificazione della ventilazione a tutte le quote e che determinerà lo sviluppo di temporali, anche intensi.Dopo l'allerta gialla prevista per la giornata di oggi, la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino meteo di criticità livello arancione su tutta la Puglia, ad eccezione del Salento dove invece permane il livello giallo, per rischio idrogeologico dovuto a rovesci temporaleschi a partire dalle 7 di venerdì 8 luglio e per le successive 24 ore.