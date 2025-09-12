Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce

Un premio che parla di identità e valori

Un traguardo che guarda al futuro

Oggi è una giornata che resterà impressa nella storia dele nel cuore di tutti noi.Presso laa Roma, il nostro fondatore,, ha ricevuto l'nell'ambito della, un riconoscimento prestigioso che celebra le eccellenze imprenditoriali pugliesi capaci di distinguersi in Italia e nel mondo.L'Apulia Best Company Award è nato per dare voce e visibilità alle realtà che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita economica e culturale della Puglia.Il conferimento al Comm. Luca Sanguedolce non è soltanto un tributo alla sua visione imprenditoriale, ma anche al percorso di una famiglia che ha fatto deli pilastri di un brand riconosciuto e amato:È anche un riconoscimento per le capacità, la competenza e l'impegno di servire le ragioni del bene, del ben fatto e del bello, oltre che del buono.Questo premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire lungo la strada che da anni ci guida: custodire la tradizione senza smettere di innovare, raccontare la nostra terra attraverso i suoi sapori più autentici, portare sulle tavole italiane ed estere l'eccellenza dellae dei nostri prodotti freschi.Siamo orgogliosi che l'impegno, la passione e la dedizione di tutta la famiglia Sanguedolce siano stati riconosciuti a così alto livello istituzionale.Continueremo a lavorare con la stessa passione che ci ha portato fino a qui, certi che questo riconoscimento sia solo una tappa di un percorso ancora più ambizioso.