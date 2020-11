Tecnologia e tradizione, Sanguedolce punta sulla qualità e sulla sicurezza

È possibile conciliare tradizione e innovazione tecnologica? Per la storica azienda casearia Sanguedolce la risposta è sicuramente sì. Con una storia secolare, Sanguedolce è un'azienda familiare legata all'arte casearia della lavorazione a mano, integrata con nuove tecnologie a sostegno della qualità e dell'eccellenza del prodotto latteo-caseario. Nel corso degli anni le variegate linee produttive di Sanguedolce si sono distinte come sinonimo di affidabilità e freschezza su tutto il territorio italiano e all'estero.Per garantire un prodotto buono a tutti i livelli, nel gusto e nella qualità, Sanguedolce punta fortemente sulla sicurezza alimentale. Il latte, 100% italiano e in gran parte di origine pugliese, viene analizzato tutti i giorni attraverso stringenti controlli nel laboratorio aziendale. Quotidianamente vengono effettuati campioni di ogni singolo lotto in base al tipo di produzione (classica, bio, senza lattosio), esaminati e mantenuti in frigoriferi riservati. I controlli di qualità, biologici e a livello di microrganismi, prevedono anche l'utilizzo di un metal detector a fine produzione, dopo il confezionamento e prima della distribuzione sul mercato.Partendo da una genuina passione per la tradizione, il prodotto a marchio Sanguedolce è un prodotto a basso livello di automazione, quasi integralmente di produzione artigianale. «La nostra forza sono i casari», ne è convinta l'azienda, che ha sempre dedicato un'attenzione altissimi per i livelli qualitativi a tutale del consumatore. Non solo nel periodo in cui viviamo, in cui l'emergenza Covid ha sicuramente innalzato l'attenzione su igiene e sicurezza: da sempre Sanguedolce garantisce un processo produttivo rigorosamente controllato, in ambienti sanificati, con un attento monitoraggio, per garantire pulizia e sicurezza.Oltre alla classica Saporosa di Puglia, Sanguedolce ha pensato anche agli intolleranti al lattosio, creando una linea specifica di prodotti delattosati: Noncè. Partendo dalla bontà e dalla genuinità delle ricette classiche, Noncè è la linea ad alta digeribilità dedicata agli intolleranti al lattosio e per coloro che amano la leggerezza, pur mantenendo tutte le esatte caratteristiche nutrizionali dei prodotti tradizionali. Non solo mozzarella, ma anche scamorza, ricotta, caciocavallo, burrata e provola, con soluzioni innovative che si sposano con il metodo antico e tradizionale per soddisfare tutti i palati, in maniera inclusiva.Altra grande innovazione è la mozzarella bio, fatta con latte biologico, disponibile sia in vasetto che in fiocco. La mozzarella Bio è realizzata con latte proveniente da agricoltura biologica, con una filiera controllata e certificata Bio. Una bontà tutta naturale nel rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali.Nel processo produttivo ricopre un ruolo fondamentale la cosiddetta "camera bianca". È uno spazio in cui l'igiene è garantita ai massimi livelli e in cui avviene il confezionamento dei prodotti, permettendo di mantenere inalterate le proprietà organolettiche degli alimenti. L'accesso del personale alla camera bianca è vincolato all'uso di camici sterili, copri-scarpe, cuffie e guanti, proprio per salvaguardare l'igiene.In questa stanza - ad atmosfera controllata con basso contenuto di particelle di polvere in sospensione- viene effettuato il confezionamento dei prodotti permettendo di mantenere inalterate le proprietà organolettiche degli alimenti e di conseguenza garantire ai prodotti una shelf-life superiore, senza additivi né conservanti.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale www.sanguedolce.com