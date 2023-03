La Puglia e le eccellenze enogastronomiche apprezzate da imprenditori guatemaltechi

Una visita breve ma oltremodo intensa, all'insegna della promozione degli interscambi commerciali tra un importante buyer del Guatemala del settore HORECA e alcune prestigiose imprese dell'agroalimentare pugliese.L'eccellenza agroalimentare continua a fare proseliti nel mondo, soprattutto in Nazioni che guardano all'Italia come il Paese della buona tavola e dei cibi rinomati. Non è stato un caso quindi se due aziende del nord barese, ovvero l'Azienda agricola Conte Spagnoletti Zeuli e l'Azienda casearia Sanguedolce hanno ricevuto una visita non programmata, addirittura dal Centro America. Un ruolo importante in quest'iniziativa lo ha ricoperto la ONG APRIC che con i suoi due dirigenti pugliesi, il dott. Donato Galante e il dott. Alex Caputo, hanno accompagnato alcuni buyer del Guatemala ad entrare in contatto con queste eccellenze pugliesi nonché, precedentemente nell'acquisizione di importanti proprietà nella Valle d'Itria . È da circa due anni che in maniera costante APRIC continua a portare investitori stranieri nella splendida Puglia, al fine della valorizzazione di un territorio dalle innumerevoli attrattive turistiche ed enogastronomiche.Con la burrata IGP di Andria, ormai celebrata a livello internazionale, insieme a manteche, latticini e scamorze, hanno conquistato il palato dei guatemaltechi l'olio EVO ed i vini DOC Castel del Monte, con i vitigni Nero di Troia, il classico Primitivo, senza dimenticare i bianchi ed il rosè tanto celebrato ed apprezzato da autentici intenditori.Un ringraziamento speciale per questa iniziativa va conferito alla Camera di Commercio e Industria Italo-guatemalteca (CAMCIG), di cui il Dott. Donato Galante è il Responsabile DESK Italia.