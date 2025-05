Sanguedolce riconquista Milano: il gusto della Puglia al TuttoFood 2025

Il meglio della tradizione casearia pugliese ha fatto tappa a Milano, dal 5 all'8 maggio, per il TuttoFood 2025, una delle fiere agroalimentari più attese a livello internazionale. Tra i protagonisti del settore caseario, Sanguedolce Srl ha portato in scena il suo brand Saporosa di Puglia, conquistando visitatori e addetti ai lavori con sapori autentici e uno stand dallo stile inconfondibile.Linee essenziali, materiali naturali e un'estetica curata nei minimi dettagli hanno caratterizzato lo stand di Sanguedolce, pensato per riflettere l'eleganza sobria e genuina della tradizione pugliese. Uno spazio accogliente che ha saputo raccontare, già al primo sguardo, l'anima dell'azienda: una realtà familiare con una lunga storia alle spalle, che guarda all'innovazione senza mai perdere il legame con il territorio.Nel cuore della manifestazione, Sanguedolce ha saputo attirare un flusso costante di visitatori, attratti dall'inconfondibile profumo dei latticini e delle specialità tipiche pugliesi. Dalla burrata al caciocavallo, passando per ricotte, nodini e stracciatelle, ogni prodotto è stato occasione per raccontare la storia della lavorazione artigianale, della tradizione andriese e dell'innovazione che da sempre Sanguedolce mette al centro della sua politica di crescita e che si tramanda di generazione in generazione.Grande l'interesse anche da parte di buyer italiani ed esteri per la Burrata di Andria I.G.P. a marchio Saporosa di Puglia, una delle eccellenze del nostro territorio, colpiti non solo dalla qualità dei prodotti ma anche dalla coerenza del brand e dalla capacità di coniugare tradizione e identità visiva moderna. Un successo che conferma l'impegno di Sanguedolce Srl nel promuovere l'eccellenza pugliese in Italia e nel mondo.Con questa partecipazione, Sanguedolce consolida la sua presenza sui mercati nazionali e internazionali, rafforzando il legame con i consumatori e puntando a nuove collaborazioni commerciali. La Puglia, ancora una volta, ha saputo farsi amare attraverso il gusto.