È tranese il nuovo presidente di  Confindustria Bari e Bat

L'Assemblea degli imprenditori della Sezione Tessile, Abbigliamento e Calzature di Confindustria Bari e BAT ha rinnovato i suoi vertici per il quadriennio 2024-2028. L'ing. Cataldo De Luca è il nuovo presidente di Sezione.De Luca, laureato in Ingegneria Elettronica, esperto di Ricerca sperimentale & Sviluppo industriale, autore di numerosi brevetti, nonché membro dell'organizzazione internazionale di normazione ISO, è attualmente Direttore Innovazione e Procurement e fa parte del Board di BASE PROTECTION SRL.Lo affiancheranno i vicepresidenti Alessandro Porta (Jeannot's Srl) e Alessandro Libera (Open Space Sas) e i consiglieri Giuseppe Vitobello (Over Teak Srl), Carlo Alberto Musci (Office Style Srl), Michele De Bari (Eder Shoes Srl).Come Delegato della Piccola Industria è stato eletto Nicola Lotti (F.lli Lotti Srl).