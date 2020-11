Trani, 4 nuovi bus nella flotta dell'Amet

Sono in consegna i 4 nuovi bus a basse emissioni acquistati dal Comune di Trani con un finanziamento regionale nell'ambito del bando Smart Go City, calibrato sul rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale promuovendo l'acquisto di mezzi a ridotto carico inquinante.Rispondendo tempestivamente alla procedura avviata dalla sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del TPL del dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Trani ha ricevuto 1.731.700 euro per acquistare i 4 autobus che andranno a sostituire 4 mezzi presenti nella flotta aziendale di Amet con oltre 15 anni di esercizio.I mezzi saranno a servizio esclusivo del trasporto pubblico del Comune di Trani e saranno inalienabili, aggiuntivi rispetto a quelli che la società Amet si era impegnata ad acquistare per ammodernare il suo parco mezzi.La consegna è prevista per il prossimo mese, intanto i mezzi sono stati allestiti anche tenendo conto dei nuovi standard di sicurezza a fronte dell'emergenza sanitaria in corso.