Trani, anche le buche stradali in lockdown?

Anche le buche sono in lockdown? In tempo di Covid, parlare di qualsiasi altro piccolo e grande problema sembra essere ormai fuori luogo. Eppure i problemi, piccoli e grandi, in città esistono e probabilmente vengono anche aggravati da una sorta di "accantonamento": ecco, proprio un lockdown, termine inglese che tradotto in italiano vuol dire appunto "confinamento".Confinamento di problemi, piccoli e grandi, perchè il Covid e le sue emergenze tendono a farli dimenticare. E invece no.I problemi, piccoli e grandi, continuano ad esistere e, al limite, ad ingigantirsi. Come le buche nelle strade cittadine: quelle nelle immagini sono le enormi voragini presenti su via Statuti Marittimi, proprio nel tratto sovrastante la darsena comunale. Strada di grande passaggio, ingresso al porto e al centro storico. Le buche sono enormi e pericolose per auto e anche per i pedoni. Le imprecazioni di chi vi finisce dentro sono molto colorite. ma, fosse per quello!E' davvero così difficile provvedere ad asfaltare quel breve tratto di strada (senza dire di altre situazioni in altre parti della città)?Le buche non sono in lockdown. E nemmeno tanti altri piccoli e grandi problemi cittadini.