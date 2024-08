Trani avrà finalmente la sua pista di atletica: progetto approvato dal Coni

"L'arrivo negli uffici comunali dei pareri prima della FIDAL e poi del CONI sulla validità del progetto presentato dal Comune di Trani per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente destinato alla pratica della atletica leggera,triathlon e tiro con l'arco ci riempie il cuore di gioia e ci fa ben sperare per il futuro dei nostri ragazzi": sono parole di Giovanni Assi, presidente della ASD Tommaso Assi che da quarant'anni promuove lo sport come strumento innanzitutto di inclusione, socializzazione, prevenzione delle malattie, prima ancora che spirito agonistico."Gli sforzi compiuti in questi quarant' anni, aggiunge Assi, per mantenere vivo l'interesse per una disciplina importante come l'atletica, che nonostante la carenza di strutture ha portato alla ribalta diverse atleti e tecnici tranesi di assoluto valore , oggi cominciano ad avere un senso compiuto".Assi sottolinea inoltre quanto il percorso per giungere a questo traguardo sia stato lungo travagliato irto di difficoltà ma nel quale non ci si è mai scoraggiati: e il sogno perseguito da sempre finalmente sembra che stia trasformandosi in realtà. Giovanni Assi sottolinea inoltre il sincero ringraziamento sia al consigliere comunaleche negli ultimi tre anni, grazie alla delega per il Cluster 1, ha seguito in modo encomiabile puntuale il progetto sin dalla sua nascita, con la manifestazione di interesse per la misura "sport ed inclusione" finanziata dai fondi PNR, fino all'acquisizione dei pareri favorevoli vincolanti di FIDAL e CONI, che per l'amico, presidente della FIDAL Puglia, che in questi ultimi anni si è prodigato sia personalmente che attraverso i propri tecnici perché il territorio avesse un nuovo impianto di valenza nazionale. "Non possiamo dimenticare poi l'indispensabile supporto fornito da tutti i vertici CONI e vari livelli, provinciale regionale e nazionale", aggiunge Assi, sottolineando come questo primo traguardo sia frutto di un lavoro di squadra proprio come un'opera sportiva richiede.L'aspettativa adesso è che i lavori cominciano il più presto possibile senza perdere altro tempo: "la pista di atletica era uno dei punti importanti del programma del sindaco Bottaro punto riconosciamo quanto fatto fino ad oggi, ma chiediamo un ulteriore sforzo per vedere sfrecciare al più presto i nostri ragazzi su quel magico ovale ed applaudirli tutti quanti insieme"