La tranese Arianna Moscatelli nominata ‘referente regionale’ del progetto Future Leaders Italia

L'obiettivo è promuovere ambiziosi progetti a livello territoriale, per formare i dirigenti del domani - come si evince dal sito Fidal. Ai nostri microfoni è intervenuta la stessa Arianna, illustrandoci la sua passione per questo sport, e specificando quello che sarà effettivamente il suo ruolo 'manageriale' in questo progetto: "Pratico atletica leggera dall'età di otto anni - dichiara - ho iniziato grazie a mio padre e mio fratello. Agonisticamente competo da quando ne ho 17. Sono stati anni in cui si sono alternati momenti gioiosi e ahimè, più di frequente, momenti più dolorosi.Ruolo di referente regionale? Nasce dalla volontà di creare una sorta di collante tra atleti (giovani e non solo), e la Federazione.. Nel concreto, insieme agli altri referenti regionali e ai 5 consiglieri nazionali,." Sicuramente Arianna, dall'alto del ruolo assegnatole, avrà già in mente qualche progetto per la nostra Trani: "Sono da sempre sostenitrice della valorizzazione del proprio territorio e contro chi tende a non apprezzare la bellezza di ciò che abbiamo qui.. Obiettivo? Trasmettere i giusti valori dello sport, attraverso ambienti che possano formare gli atleti e i dirigenti del futuro."Nonostante la giovane età - ricordiamo che Arianna è una classe 02 - il Presidente Haliti l'ha nominata referente regionale, dandole fiducia, ma soprattutto un importante riconoscimento per l'amore nei confronti dello sport: "Sono molto contenta della fiducia che è stata riposta in me, frutto di anni di impegno e sacrificio: mi sono sempre impegnata al massimo in tutto ciò che sono andata ad affrontare in vari ambiti della vita e(cosa che continuo ancora a fare dato che sono al quarto anno di giurisprudenza e mi alleno 6 giorni su 7) e questo è risultato molto proficuo per la mia crescita personale… quindi non posso che essere orgogliosa di questo traguardo.