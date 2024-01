"Bici in maschera"a Trani il Carnevale comincia domenica su due ruote!

>.

E' prevista una quota di partecipazione di 3 euro per tesserati e minori di 18 anni, di 5 euro per non tesserati comprendente le coperture assicurative.



Alcune avvertenze per i partecipanti:

- E' obbligatorio partecipare con biciclette in buona condizione, dotate di cambio e freni efficienti;

- Il capo gita è responsabile della conduzione del gruppo sui percorsi da lui scelti e indicati. Ogni allontanamento dal gruppo, per qualsiasi motivo, va comunicato personalmente al capo gita;

- Si consiglia l'uso del casco a tutti ma in particolare ai più piccoli e che il viaggiare in bici non ci esime dal rispetto del codice della strada. Inoltre va rispettato il regolamento di gita.

- L'associazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della giornata. L'iscrizione costituisce autodenuncia di buone condizioni fisiche e mentali.



Referente Nicola Caputo

Telefono 3470624153

Foto :Fonte:

https://www.esperienzeconilsud.it/smob/2024/01/29/un-carnevale-in-bicicletta-per-crotone-innovazione-sostenibilita-e-allegria/

Mail fiab.trani@gmail.com

Domenica 4 febbraio si terrà a Trani "BICI IN MASCHERA" con raduno in piazza Plebiscito (Villa Comunale) alle ore 9.00 e partenza alle 9.30. L'evento è organizzato da Fiab Trani - (sottosezione di Fiab Bisceglie Biciliae aps) e Tommaso Assi triathlon team.La ciclo passeggiata prevede un percorso di circa 7 km (si attraverserà Trani passando da luoghi simbolo come la Cattedrale, il Castello, il Monastero di Colonna), adatto a tutti, specie ai più piccoli, che potranno partecipare con costume di Carnevale o allestendo la propria bici in modo simpatico.