Gli Assi brillano nel campionato italiano master km10 su strada

Domenica 26 novembre si è svolto, a Canosa di Puglia, organizzato dalla "Podistica Canusium 2004" in occasione della 10^ edizione del Trofeo Boemondo, il Campionato Italiano Master 10 km su Strada. Canosa è stata palcoscenico di un'importante sfida sportiva che ha coinvolto atleti provenienti da tutta Italia. La gara, valevole per l'assegnazione dei titoli individuali e di società master sulla distanza dei dieci chilometri, ha messo alla prova la resistenza, la velocità e la determinazione dei partecipanti. Tra i tantissimi podisti, più di mille (1177), in una gara che si è svolta su un percorso cittadino omologato di 10 Km, si sono distinti i 60 atleti della nostra società ATLETICA TOMMASO ASSI, che hanno ottenuto meritevoli piazzamenti nella competizione di squadra. La squadra femminile, delle nostre fantastiche "Tommasine", si è aggiudicata il terzo posto su ben 76 società e quella maschile il decimo posto su 127 società. Risultati davvero pregevoli considerata l'affluenza di squadre fortissime provenienti dall'intera penisola. Ancora una volta la società tranese Atletica Tommaso Assi piazza le sue bandierine in una competizione di altissimo livello, segnando come sempre la differenza e celebrando da veri campioni il 40^ anniversario della vita della società stessa.Parola d'ordine "correre insieme per divertirsi"!