Stasera Trani "sta a tremila" con la Tommaso Assi

Fervono i preparativi per la due giorni di atletica tra sport e sociale che animerà la città di Trani questo fine settimana. Si parte già oggi pomeriggio alle ore 17,00, con la Junior Trani Race, corsa su strada di mt. 500, che vedrà protagonisti i ragazzi delle classi III, IV e V delle scuole primarie della città di Trani. Alle 21,30 lo start della gara non competitiva Trani Night Run, la corsa in notturna molto suggestiva per le strade del centro cittadino che conta già oltre mille iscritti. Domani, dalle ore 9,00, spazio alla mezza maratona Tranincorsa 2023, organizzata dalla A.S.D. Atletica Tommaso Assi, con i patrocini della Regione Puglia, Comune di Trani, CONI e FIDAL.In occasione del conferimento da parte del CONI della Stella di Bronzo al Merito Sportivo allASD Tommaso Assi, nella persona del suo presidente Giovanni Assi, che proprio questanno celebra i 40 anni dalla sua fondazione in memoria dellindimenticato mezzofondista e allenatore di atletica leggera italiano Tommaso Assi (6 gennaio 1935 12 giugno 1983), venerdì 15 settembre 2023, alle ore 18.00, presso la Sala Convegni di Palazzo San Giorgio a Trani, sarà presentata ufficialmente la Tranincorsa 2023, Half Marathon.Lo svolgimento della gara sportiva, nona tappa del Corripuglia, giunta alla sua XIII edizione, sarà illustrata alla presenza del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che farà gli onori di casa, del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del vicepresidente della Giunta della Regione Puglia Raffaele Piemontese, della consigliera regionale Debora Ciliento, del presidente nazionale Fidal Stefano Mei, del consigliere nazionale Fidal Domenico Di Molfetta, del presidente regionale del CONI, Angelo Giliberto, del presidente della Fidal Puglia, Giacomo Leone, del presidente regionale Fitri Antonio Tondi, del delegato provinciale CONI, Antonio Rutigliano, del fiduciario comunale CONI Anselmo Mannatrizio, del presidente dellA.S.D. Atletica Tommaso Assi, Giovanni Assi. Ospite deccezione il presidente nazionale LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Francesco Schittulli. A moderare gli interventi il giornalista Francesco Saverio Rossi.La conferenza di presentazione è stata occasione per ripercorrere gli avvincenti primi 40 anni dell'Atletica 'Tommaso Assi', già campione regionale Corripuglia per nove anni consecutivi e a caccia quest'anno della decima vittoria.Ad impreziosire il parterre de rois anche il campione italiano di marcia Francesco Fortunato e numerosi campioni del passato e del presente, amici della Tommaso Assi, che hanno accompagnato o fatto la storia della gloriosa associazione sportiva.Un attento sguardo al sociale caratterizzerà anche quest'anno l'appuntamento sportivo, ampiamente illustrato dalla responsabile sez. Progetti sociali dellASD Tommaso Assi, Raffaella Dianora, mettendo in evidenza la partnership con la LILT, presieduta a livello nazionale dal prof. Francesco Schittulli, consulente per Andrea Costa, già sottosegretario alla Salute nel governo Draghi e chiamato dallattuale ministro Orazio Schillaci ad assumere lincarico di esperto in strategie di attuazione del Pnrr - Missione 6 Salute, con particolare riferimento agli interventi a livello territoriale.Determinante l'impegno della famiglia Assi, una famiglia in corsa da sempre, che dichiara di essere onorata di organizzare nella città di Trani questa due giorni dedicata allo sport che, al di là dell'aspetto meramente agonistico, sarà un momento di socialità, aggregativo e ludico, ma soprattutto vettore di valori importanti come quelli solidali.