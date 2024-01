Salto con l’Asta, Gabriele Belardi segna un nuovo primato con mt 4,41 al Palaindoor di Ancona

mt. 4,41

Record Regionale Pugliese Cadetti

Primato del Palaindoor di Ancona,

Un inizio di anno partito con risultati esaltanti per l'atleta tranesedell'Elite Academy Bari, alla prima uscita in un Meeting al Palaindoor di Ancona. Una preparazione invernale in corso, ottimamente riuscita ed in fase di perfezionamento anche per le buone condizione meteo di questi ultimi tempi, hanno aiutato gli allenamenti e tecnica in pista, attestando successi auspicabili.Presentatosi in gara con un personale nel salto con l'asta di mt. 4,35 Outdoor, che garantirono il primo posto e maglia di Campione Italiano 2023 ed un personale Indoor di mt. 4,20 superato proprio ad Ancona, ieri è riuscito a portare l'asticella anuovo, eguagliato già nel 2023 e fermo dal lontano 1996 efermo dal 2016 (mt. 4,40 di Ivan De Angelis – Fiamme Gialle).L'allenatore Lorenzo Giusto, racconta di "provare emozioni nel vedere saltare un vero talento, davanti ad un pubblico tutti in piedi ad applaudire i suoi salti e certo di supportarlo, incontrando nuove soddisfazioni anche per la nostra città e per la sua società sempre pronto ad essergli vicino. Ora testa bassa e guardare avanti, anzi in "alto", aspettando le prossime gare, preparandole con umiltà e dedizione."