Atletica su pista, la Baldassarre conquista il primo posto nella categoria cadetti

Si sono svolti a Pescara le finali dei campionati studenteschi, tra i tanti risultati eccezionali, occorre evidenziare il primo posto della Scuola Secondaria Statale G "E. Baldassarre" di Trani nella categoria cadetti.L'Atletica Tommaso Assi si complimenta con la Baldassare di Trani per aver portato in alto il nome della Puglia e per aver ispirato gli studenti a dare sempre il massimo!Questo risultato non è solo un trionfo sportivo, ma anche un esempio di impegno, spirito di squadra e dedizione. La Baldassare ha dimostrato che quando si lavora duramente e si crede in se stessi, si possono raggiungere risultati straordinari.