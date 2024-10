L’Atletica Tommaso Assi Triathlon Team si classifica nona nel circuito nazionale 2024 per il Triathlon

Alla vigilia della Tranincorsa, la mezza maratona in programma domenica 13 ottobre che conta già 1.500 iscritti tra agonisti e non, l'Atletica Tommaso Assi Triathlon Team festeggia un altro importante traguardo. È 9^ su 102 squadre partecipanti al circuito nazionale Triathlon 2024 della FITri (Federazione italiana Triathlon), dopo le tappe che vedevano proprio la città di Trani con la "Trani Triathlon Sprint 2024 - Gara Gold" come unica tappa del Mezzogiorno e terza del circuito con Alba Adriatica, Lecco e Cervia.Entusiasta il presidente della società sportiva Giovanni Assi con l'intero consiglio direttivo così come il dirigente Paolo Manno e gli atleti della squadra che hanno raggiunto questo lodevole risultato sia nella componente maschile con Giampiero Angelilli, Davide Amato, Massimo Bellifemmine, Giuseppe Cataldo, Francesco Colella, Maurizio Corrieri, Salvatore De Marco, Luigi Diaferia, Giuseppe Leo, Giuseppe Livrieri, Gaetano Lopez, Stefano Lotito, Antonio Mazzilli, Vincenzo Marrone, Lucio Neri, Fabio Ottonelli, Antonio Paolillo, Antonio Ribatti, Luigi Nicola Riserbato; che in quella femminile con Cristina Allegretti, Lucia Capasso, Mariantonietta Catapano, Marica De Pinto, Teresa Chieppa.Proprio ieri una delegazione della A.S.D. Tommaso Assi Triathlon Team, capeggiata dal suo presidente Giovanni Assi, con Paolo Manno e Giampiero Angelilli, rispettivamente dirigente referente del settore triathlon e direttore di gara per la Trani Triathlon Sprint 2024, l'atleta Marica De Pinto (vincitrice della categoria donne M2) e la responsabile della comunicazione della società, la giornalista Annamaria Natalicchio, si è recata nella sede regionale della RAI Puglia, in via Dalmazia a Bari, dove si è svolta la cerimonia di consegna di una targa di ringraziamento per la media partner alla Rai Puglia e delle maglie di gara. Ad accogliere la delegazione, il direttore della sede regionale RAI Luigi Orsi e il caporedattore della TGR RAI Puglia Giancarlo Fiume.Proprio grazie alla partnership con la Rai regionale, un contributo della sesta edizione della "Trani Triathlon Sprint 2024" dal titolo "L'Adriatico applaude il grande Triathlon", con l'intervista al presidente Assi e al Presidente Nazionale della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, è stato mandato in onda in nazionale da Rai sport, come testimonia il filmato che rimarrà negli annali della società sportiva. Un ulteriore riconoscimento della capacità organizzativa e comunicativa della società che l'anno scorso ha celebrato i 40 anni dalla sua fondazione e alla quale è stata conferita dal CONI la Stella di Bronzo al Merito Sportivo.