Trani in vetta: la squadra della Tommaso Assi Triathlon Team “Age Group” brilla al Campionato pugliese Race Hard

Epilogo di stagione in bellezza per la squadra della Tommaso Assi Triathlon Team, salita alla ribalta anche in occasione del "Duathlon dei Leoni" sulla distanza sprint (5 chilometri di corsa, 20 chilometri in bicicletta e infine altri 2,5 chilometri di corsa).Ultimo appuntamento dell'annata 2024 in Puglia, la manifestazione ha rappresentato la settima tappa del prestigioso circuito Magna Grecia, nonché la tappa finale e decisiva sia del circuito "Race hard", sia della Coppa Puglia. Al termine della gara, infatti, il Comitato Regionale FITri (Federazione Italiana Triathlon) ha effettuato le premiazioni.Il trofeo relativo alla Coppa Puglia è andato alla Polisportiva Amici di Marco di Bitonto con 6810 punti, davanti ad Assi Triathlon Team Trani (5313) e TT Altamura (4988). A completare la top ten, nell'ordine, si sono piazzate Triathlon Taranto, Bari Triathlon, FitCenter TT Bisceglie, Otre Triathlon Team Noci, Triathlon Manfredonia, Cus Bari e Acquamarina Palese.I vincitori della squadra Assi Triathlon Team del circuito Race hard di triathlon sono risultati: Giuseppe Cataldo (categoria M2) e Teresa Chieppa (M4).I vincitori del circuito #racehard di aquathlon, invece: Rossella Ferrucci (M1), Teresa Chieppa (M4), Massimo Bellifemmine (M6).La passione per il triathlon ha raggiunto nuove vette nella città di Trani, la competizione, che si è svolta da marzo a ottobre 2024, ha visto atleti provenienti da tutta la regione sfidarsi in una serie di appuntamenti sportivi che hanno messo alla prova resistenza, determinazione e spirito di squadra.La squadra di triathlon di Trani, composta da un gruppo eterogeneo di atleti di tutte le età e livelli di esperienza, ha affrontato la stagione con un mix di entusiasmo e serietà. Allenamenti intensivi, strategie di gara e una forte coesione tra i membri hanno caratterizzato il percorso verso il campionato. «Siamo un gruppo unito, ci sosteniamo a vicenda e condividiamo la stessa passione per questo sport» ha dichiarato il capitano della squadra Giampiero Angelilli e neo consigliere regionale della Federazione Italiana Triathlon.Il campionato Race Hard ha presentato una serie di eventi impegnativi, ognuno dei quali ha richiesto ai partecipanti di nuotare, pedalare e correre su distanze variabili. Ogni gara ha rappresentato una sfida unica e la squadra di Trani ha saputo adattarsi e affrontare gli imprevisti con grande determinazione. «Ogni gara è stata una lezione e ogni traguardo raggiunto ci ha avvicinato al nostro obiettivo finale» - ha spiegato Marica De Pinto, una delle atlete più promettenti della squadra, nonché Campionessa Regionale in carica, grande merito va dato a tutta la compagine femminile mai come ora presente e valorosa: Teresa Chieppa, Rosa Cordini, Maria Antonietta Catapano, Lucia Capasso e Cristina Allegretti.Concludendo la stagione con un secondo posto nella classifica finale, la squadra di Trani ha dimostrato di essere all'altezza delle aspettative. La competizione è stata agguerrita, con squadre di altre città pugliesi che hanno dato il massimo in ogni gara. Tuttavia, il talento e la dedizione degli atleti di Trani hanno brillato, portando a casa un risultato che rappresenta un traguardo sportivo, ma anche un riconoscimento del duro lavoro svolto.Guardando al futuro, la squadra non ha intenzione di fermarsi qui. Con l'arrivo di nuove leve e l'entusiasmo che pervade il gruppo, i membri sono già al lavoro per prepararsi alla prossima stagione. «Vogliamo continuare a crescere e migliorare. Il nostro obiettivo è il primo posto, ma ciò che conta di più è il percorso che facciamo insieme» ha concluso Paolo Manno, Dirigente referente settore Triathlon della ASD Tommaso Assi Triathlon Team.«Il successo della squadra di triathlon di Trani al campionato Race Hard - sottolinea Giovanni Assi Presidente della A.S.D. Atletica Tommaso Assi Trani - non è solo una vittoria sportiva, ma un esempio di come la passione, la perseveranza e il lavoro di squadra possano portare a risultati straordinari. Con il supporto della comunità e la determinazione dei suoi membri, Trani si prepara a scrivere nuovi capitoli nella storia del triathlon pugliese».Compagine Maschile: Angelilli Giampiero, Manno Paolo, Amato Davide, Bellifemmine Massimo, Botta Alessandro, Cataldo Giuseppe, Colella Francesco, Corrieri Maurizio, De Marco Ettore, Diaferia Luigi, Di Pantaleo Michele, La Tegola Vincenzo, Leo Giuseppe, Livrieri Giuseppe, Lopez Gaetano, Lotito Stefano, Marrone Vincenzo, Mazzilli Antonio, Miani Marcello, Micucci Antonio, Neri Lucio, Ottonelli Fabio, Paolillo Antonio, Picca Giuseppe, Ribatti Antonello, Riserbato Gigi. Compagine Femminile: Allegretti Cristina, Capasso Lucia, Catapano Mariantonietta, Chieppa Teresa, Cordini Rosa, De Pinto Marica, Ferrucci Rossella, Pastore Erica.