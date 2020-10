Trani, "birilli" per strada in via Falcone

Birilli per strada su via Falcone, giochiamo a prenderli o ad evitarli?E' chiaro che il titolo è una provocazione. Si', perché sono lì ormai da parecchie ore, ben posizionati lungo la trafficatissima via Falcone, sulla corsia che da Pozzopiano porta al centro città, quasi nel mezzo della carreggiata, a fare da cornice segnaletica ad una serie di voragini presenti nell'asfalto.Qualche tempo fa, a poche decine di metri di distanza, erano un paio di transenne a fare da barriera ad una griglia saltata via, pericolosa per la circolazione automobilistica e non soltanto. Oggi tocca ai birilli segnalare quelle pericolose buche, che sono senza dubbio da evitare per non provocare danni a ruote e semiassi, o per non incappare in pericolose manovre.In realtà la definizione esatte di quei birilli è "coni stradali per delimitazione", e generalmente "segnalano e dividono la circolazione veicolare su strade. Mettono in sicurezza aree di cantiere o dove ci sia un pericolo. Mettono velocemente in sicurezza il passaggio di persone". Certo quei coni sono stati posizionati per segnalare giustamente un pericolo, e fanno il loro dovere, delimitando il pericolo presente su quella strada. Ma sarebbe anche necessario risolvere presto il problema di quelle (ed altre) pericolose buche stradali presenti in città, al di là di bandi e gare di appalto, e attese annose, e annunci.