Trani, controlli anti-Covid, 12 sanzioni "antibivacco" e 10 diffide ad attività commerciali

Seconda giornata di lock down" e prosegue il servizio di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale per la verifica del rispetto delle norme anti-Covid: nell'arco di 24 ore sono state elevate 12 sanzioni per mancato rispetto dell'ordinanza "antibivacco", insieme a ben 10 diffide ad altrettante attività commerciali per il mancato rispetto del Dpcm.Ad oggi gli agenti hanno controllato 160 fra persone e veicoli, e le operazioni proseguiranno naturalmente anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni in tutta la città.Purtroppo i numeri del contagio continuano a salire anche nel nostro territorio (la Bat ha superato anche la provincia di Bari nel bollettino odierno) e in particolare per quanto riguarda Trani il numero di soggetti contagiati dal Covid19 si avvicina ormai alla soglia delle 200 unità.