Trani, controlli "anti Covid" nel centro storico

Proseguono le attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine con l'obiettivo di far rispettare ai cittadini le norme contenute nel Dpcm e contrastare assembramenti: ieri sera pattuglie dei Carabinieri, Polizia di Stato con l'ausilio della Polizia Municipale, hanno verificato la situazione nelle strade del centro cittadino, in particolare via San Giorgio, piazza Plebiscito e le altre strade del centro storico (ma non soltanto) maggiormente frequentate, invitando la gente a distanziarsi e ad usare le mascherine.Nel corso della serata sono state elevate alcune contravvenzioni, in particolare ad un gruppo di ragazzi che non rispettavano le norme e pare privi di mascherine. Le attività di controllo proseguiranno anche in questo fine settimana, e l'invito a tutti (al di là dei controlli) è quello di usare le necessarie precauzioni e di rispettare le prescrizioni per impedire il dilagare dell'epidemia da Coronavirs.