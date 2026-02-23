Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica

Il consigliere comunale, capogruppo della "Lista CON", Claudio Biancolillo e il già assessore della Città di Trani, fra le deleghe quella alla Polizia Locale, l'Avv. Cecilia Di Lernia, ufficializzano la propria adesione al percorso guidato dal candidato a Sindaco avv. Sebastiano de Feudis. Non si tratta di una semplice somma di sigle, ma di una saldatura politica profonda, nata dalla volontà di offrire alla città una coalizione coesa, stabile e preparata. "Il nostro sostegno a Sebastiano De Feudis – dichiarano Biancolillo e Di Lernia in una nota congiunta – è il risultato di una totale convergenza di valori. In un panorama politico spesso frammentato, noi scegliamo la strada della coesione. Crediamo in una squadra dove la responsabilità del singolo diventa forza collettiva. Il simbolo 'CON' rappresenta esattamente questo: un patto d'unione con la città, dove la coerenza tra il dire e il fare è il collante che tiene insieme ogni nostra azione." La forza di questa alleanza risiede nel superamento delle frammentazioni: "Abbiamo costruito una sintesi politica che mette al centro la stabilità amministrativa. Siamo uniti non per occupare spazi, ma per governare con un metodo trasparente che rimetta il cittadino al centro dell'agenda pubblica." Con questa adesione, il progetto civico attorno all' avv. de Feudis si trasforma in un polo di aggregazione solido ma aperto, capace di unire esperienze amministrative consolidate e nuove energie in un unico fronte compatto. Il candidato Sindaco avv. Sebastiano de Feudis accoglie con entusiasmo l'integrazione: "L'ingresso di Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia non è solo un valore aggiunto in termini di competenza - afferma - ma è la prova della tenuta politica del nostro progetto. La loro scelta testimonia che è possibile unire le migliori forze della città attorno a una visione comune. Oggi siamo ancora più uniti e determinati: Trani ha bisogno di una classe dirigente compatta, dove la parola data e l'impegno istituzionale camminano di pari passo. Siamo pronti, insieme, a dare a questa città la stabilità e la serietà che merita." Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia