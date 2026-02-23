Cecilia Di Lernia - Claudio Biancolillo
Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica

Un solo progetto, una visione condivisa: Trani riparte dal metodo e dalla responsabilità

Trani - lunedì 23 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Mentre il quadro politico cittadino appare ancora frammentato tra attese e smentite, la coalizione a sostegno di Sebastiano de Feudis segna un punto decisivo sul terreno della compattezza e della visione amministrativa. L'ufficializzazione del sostegno da parte di Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia non rappresenta solo un'espansione numerica della base elettorale, ma una vera e propria "saldatura politica" tra figure che vantano una profonda conoscenza della macchina comunale. L'adesione del consigliere Biancolillo e dell'avvocato Di Lernia – già assessore con una solida esperienza in settori chiave – sposta il baricentro del dibattito dalla ricerca dei nomi alla definizione del metodo. Il messaggio che emerge è chiaro: superare la stagione delle appartenenze sterili per costruire un polo di governo cittadino fondato sulla stabilità e sulla competenza tecnica.

Con l'ingresso di queste personalità, il simbolo "CON" si candida a diventare il baricentro di un progetto che punta a distinguersi per coerenza e serietà, proponendo un modello di gestione che rifugge lo slogan per abbracciare la responsabilità istituzionale. Una mossa che, di fatto, accelera i tempi della campagna elettorale, offrendo agli elettori l'immagine di una squadra già pronta a tradurre le visioni in atti amministrativi.
  • Di seguito, riportiamo il comunicato integrale

Il consigliere comunale, capogruppo della "Lista CON", Claudio Biancolillo e il già assessore della Città di Trani, fra le deleghe quella alla Polizia Locale, l'Avv. Cecilia Di Lernia, ufficializzano la propria adesione al percorso guidato dal candidato a Sindaco avv. Sebastiano de Feudis. Non si tratta di una semplice somma di sigle, ma di una saldatura politica profonda, nata dalla volontà di offrire alla città una coalizione coesa, stabile e preparata. "Il nostro sostegno a Sebastiano De Feudis – dichiarano Biancolillo e Di Lernia in una nota congiunta – è il risultato di una totale convergenza di valori. In un panorama politico spesso frammentato, noi scegliamo la strada della coesione. Crediamo in una squadra dove la responsabilità del singolo diventa forza collettiva. Il simbolo 'CON' rappresenta esattamente questo: un patto d'unione con la città, dove la coerenza tra il dire e il fare è il collante che tiene insieme ogni nostra azione." La forza di questa alleanza risiede nel superamento delle frammentazioni: "Abbiamo costruito una sintesi politica che mette al centro la stabilità amministrativa. Siamo uniti non per occupare spazi, ma per governare con un metodo trasparente che rimetta il cittadino al centro dell'agenda pubblica." Con questa adesione, il progetto civico attorno all' avv. de Feudis si trasforma in un polo di aggregazione solido ma aperto, capace di unire esperienze amministrative consolidate e nuove energie in un unico fronte compatto. Il candidato Sindaco avv. Sebastiano de Feudis accoglie con entusiasmo l'integrazione: "L'ingresso di Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia non è solo un valore aggiunto in termini di competenza - afferma - ma è la prova della tenuta politica del nostro progetto. La loro scelta testimonia che è possibile unire le migliori forze della città attorno a una visione comune. Oggi siamo ancora più uniti e determinati: Trani ha bisogno di una classe dirigente compatta, dove la parola data e l'impegno istituzionale camminano di pari passo. Siamo pronti, insieme, a dare a questa città la stabilità e la serietà che merita." Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia

