Trani, impianti al collasso: ASD 'Oltre Sport' denuncia l'emergenza che colpisce tutti

Con la presente, i sottoscritti intendono manifestare formalmente il proprio profondo scontento e la ferma protesta riguardo l'inadeguatezza delle strutture sportive presenti sul territorio di Trani.

Lo sport non è un privilegio, ma un diritto sancito dalla legge e, per le persone con disabilità, rappresenta una missione di vita e uno strumento indispensabile di salute e socialità. Ad oggi, tuttavia, siamo costretti a subire condizioni inaccettabili:

Barriere Architettoniche: La mancanza di accessi adeguati ci costringe a continui e umilianti adattamenti. Servizi Igienici: L'assenza di bagni attrezzati e a norma calpesta la dignità degli atleti. Climatizzazione e Salute: La mancanza di riscaldamento nelle strutture è un fatto gravissimo. Non è accettabile che, per perseguire il proprio benessere fisico, gli atleti debbano rischiare di ammalarsi a causa di ambienti gelidi.

In particolare, si richiede un intervento immediato per:

Tensiostatico "Pala Ferrante": Ripristino immediato del blocco caldaia per garantire temperature minime a norma di legge. Palestra Istituto "A. Moro": Comunicazione ufficiale dei tempi reali di consegna e messa in funzione della struttura.

La nostra attività è indispensabile e non può essere celebrata solo durante la "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità". Abbiamo bisogno di vivere e praticare sport con dignità tutto l'anno. Restiamo in attesa di un riscontro urgente e di un cronoprogramma certo degli interventi, riservandoci di intraprendere ulteriori azioni nelle sedi opportune qualora il silenzio o l'inerzia dovessero persistere.