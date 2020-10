Trani: in arrivo concorsi, cantieri, sicurezza, sostenibilità

"Una raffica di buone notizie" annuncia il sindaco Amedeo Bottaro su Fb.Ed elenca: "Il 6 novembre verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per le prime assunzioni in Comune. Sarà una data storica per la città e per l'Ente che tornerà ad assumere attraverso procedure concorsuali attese decenni".Intanto "prende corpo - sottolinea - il cantiere della passeggiata di Levante nella zona della seconda spiaggia. Gli operai hanno cominciato ad apporre la pavimentazione in pietra. Il camminamento nel terriccio comincia ad essere un lontano ricordo".Non solo: "Lunedì sarà riattivato davanti alle scuole cittadine il servizio dei nonni vigili. Abbiamo rinnovato la collaborazione con l'Auser che ci darà come sempre una preziosa mano nel garantire la sicurezza davanti ai plessi all'entrata ed all'uscita dei ragazzi".Infine i finanziamenti: "Il Comune di Trani ha ricevuto quasi 200mila euro per interventi nell'ambito della mobilità sostenibile. Potranno essere destinati per realizzare nuovi percorsi ciclabili per far fronte all'incremento di questo tipo di mobilità in seguito all'emergenza sanitaria in corso.A tal proposito ci verranno in soccorso i 4 bus che abbiamo acquistato grazie ad un finanziamento regionale e che ci saranno consegnati a dicembre".