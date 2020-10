Trani, in arrivo tre nuovi parchi nella zona nord

Tre parchi in via di realizzazione nella zona nord della città, quasi pronti per l'inaugurazione: in particolare il parco-scuola di via Andria, nei pressi della chiesa della Madonna dell'Apparizione, è un parco "a tema" sull'educazione stradale.E il sindaco Amedeo Bottaro ne è assolutamente soddisfatto: "Vi mostro lo stato di avanzamento dei lavori di uno dei 3 parchi in fase di realizzazione nella zona nord della città: il parco campo scuola di via Andria" scrive in un post. E spiega: "Oltre alla comparsa delle prime giostrine, quello che vedete delineato è il percorso per le attività di educazione stradale che si potranno svolgere all'interno del parco per consentire ai più piccoli di sperimentare in sicurezza come affrontare la viabilità, conoscendo e rispettando i suoi segnali".Non erano dunque solo promesse elettorali: "Questo è una delle realizzazione più particolari perché i nostri ragazzi impareranno il codice della strada, con aula didattica e percorso con segnaletica stradale (con la presenza di vere e proprie "macchinine" per bambini) immerso in un prato verde e alberi in una zona periferica che diventa sempre più centrale e riqualificata".Si tratta di un progetto finanziato con il "Bando delle periferie", che riguarda anche altre zone verdi in via Parini, in via delle Tufare, il parco della chiesa Cappuccini, via Grecia pronto per essere inaugurato. Cambia il volto della città, che diventa più green e vede migliorare la qualità della vita.