Trani ricorda Alvaro Vitali con il regista Valerio Manisi: una serata di cinema e memoria al Circolo Dino Risi

Il Circolo del Cinema Dino Risi di Trani è lieto di annunciare un incontro speciale con il regista Valerio Manisi, sabato 15 novembre alle ore 18:30, presso la sede di via Andrea Ciardi 26 (Trani). L'evento prevede la proiezione di due cortometraggi d'autore diretti dal regista: Vivi la vita (2019) con protagonista Alvaro Vitali e Era ora! (2023) con Giacomo Rizzo. Due opere che, pur diverse per tono e ambientazione, condividono una profonda sensibilità umana e un linguaggio cinematografico essenziale e poetico, capace di raccontare il tempo, la memoria e la condizione dell'uomo contemporaneo.Dopo la proiezione Valerio Manisi dialogherà con il pubblico in un incontro aperto e informale, offrendo spunti di riflessione sulle tematiche delle sue opere e sullo stato attuale del cinema indipendente italiano.In questa occasione, la serata sarà dedicata alla memoria di Alvaro Vitali, recentemente scomparso, grande interprete della commedia italiana, volto amatissimo dal pubblico e figura legata in modo speciale alla città di Trani. Vitali, conosciuto e ricordato per la sua travolgente verve comica e per la sua capacità di dare voce al popolo attraverso la risata, aveva instaurato un rapporto profondo con la Puglia e in particolare con Trani, dove negli anni aveva girato diversi film e partecipato a iniziative culturali.Il Circolo del Cinema Dino Risi desidera così rendergli omaggio con un ricordo affettuoso e sincero, mostrando un lato meno conosciuto dell'attore, quello più intimo e malinconico che emerge con straordinaria intensità nel cortometraggio Vivi la vita.Questa serata rappresenta un'occasione preziosa per il pubblico del territorio: incontrare un regista pugliese capace di distinguersi nel panorama nazionale, riscoprire due opere di valore e rendere omaggio a un artista che ha segnato intere generazioni.L'incontro è anche un modo per celebrare l'attività del Circolo del Cinema Dino Risi, unico schermo cinematografico attivo in città e da anni autentico contenitore culturale di grande prestigio. Il Circolo, grazie all'impegno costante dei suoi organizzatori e alla partecipazione di un pubblico sempre numeroso e appassionato, si è affermato come un punto di riferimento per la cultura cinematografica tranese e pugliese, portando avanti con entusiasmo e competenza un lavoro di diffusione della cultura del cinema d'autore, della memoria cinematografica e della valorizzazione dei talenti locali.Nel corso degli anni, il Dino Risi ha saputo offrire serate indimenticabili, omaggiando grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale, ospitando registi, attori, critici e studiosi, e proponendo rassegne, retrospettive e incontri che hanno saputo unire intrattenimento, formazione e riflessione.La proiezione dei due cortometraggi di Valerio Manisi si inserisce perfettamente in questa tradizione di qualità e impegno culturale, confermando ancora una volta la vocazione del Circolo a essere un presidio di cultura e di passione cinematografica in una città oggi priva di sale cinematografiche, ma ricca di pubblico curioso e sensibile.Il Circolo del Cinema Dino Risi rinnova dunque il suo invito a tutti gli amanti del cinema e della cultura per questa serata all'insegna della memoria, del dialogo e del buon cinema, per ricordare con un sorriso e un'emozione condivisa la grande arte di Alvaro Vitali e la creatività di Valerio Manisi, confermando così il proprio impegno nella promozione del cinema indipendente e nel sostegno alle produzioni pugliesi, attraverso un evento che coniuga intrattenimento, memoria e riflessione.Il regista:Valerio Manisi è scrittore, attore, regista, musicista, illustratore e fumettista.Ha studiato cinema, sceneggiatura e tecniche d'animazione a Milano, presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, e Teatro a Roma presso l'Accademia di Arti Drammatiche T.S.T.Nel 2018 esordisce al cinema con il corto Sciamu, opera che racconta la tragedia industriale della sua città, Taranto. Nel 2019 esce Vivi la vita, cortometraggio che vede protagonista, per la prima volta in un ruolo drammatico da protagonista, il celebre Alvaro Vitali. Ha diretto due videoclip per Nino D'Angelo (Suonno e Si turnasse a nascere) e nel 2023 esce il suo ultimo corto Era ora! interpretato da Giacomo Rizzo.Dal 2008 lavora nel campo dell'animazione, illustrazione e fumetto Disney.I film:Vivi la vita – Cortometraggio del 2019, scritto e diretto da Valerio Manisi, con Alvaro Vitali protagonista. La produzione si svolge in Puglia, tra cui le zone di Grottaglie e la costa tarantina, ed è stata selezionata in vari festival. «Quanto è prezioso il tempo? Alvaro, il cui volto è segnato dall'età e da una vita volata via, riflette su ciò che ha ricevuto, perso e sul tempo che non torna, in una dimensione surreale, poetica ed elegante».Era ora! – Cortometraggio del 2023, scritto e diretto da Valerio Manisi e interpretato da Giacomo Rizzo. Il film ha avuto selezioni e premi internazionali, tra cui il Karlovci Film Festival in Serbia come "Miglior cortometraggio internazionale". L'opera affronta tematiche legate al tempo, alla libertà individuale e alla rivalsa interiore, presentando un linguaggio cinematografico maturo e simbolico.L'omaggio ad Alvaro Vitali e al suo legame con TraniLa serata è dedicata alla memoria di Alvaro Vitali (Roma, 1950 - 2025), recentemente scomparso, volto emblematico della commedia all'italiana, attore amatissimo dal pubblico e grande interprete che ha saputo coniugare comicità popolare e talento genuino.Scoperto da Federico Fellini, con cui recitò in capolavori come Amarcord, Roma e I Clowns, la sua fama esplose nel ruolo iconico di "Pierino", in numerose commedie di grande successo negli anni settanta-ottanta. Vitali è unanimamente riconosciuto come uno dei simboli assoluti della commedia comico-erotica italiana degli anni Settanta e Ottanta, grazie ai numerosi film prodotti dalla storica Dania Film di Luciano Martino.Il suo legame con Trani è stato particolarmente intenso e affettuoso: la città, con il suo porto, le scuole e gli scorci del centro storico, divenne per alcuni anni un set cinematografico vivace e riconoscibile e proprio qui, Vitali fu protagonista di diverse commedie cult che segnarono l'immaginario dell'epoca, come Classe mista (1976), La compagna di banco (1977) e La liceale nella classe dei ripetenti (1978), tutte dirette da Mariano Laurenti e prodotte dalla Dania.Questi titoli, girati nella nostra città, videro accanto a lui interpreti amatissimi come Lino Banfi, Gianfranco D'Angelo, Gloria Guida e Lilli Carati, trasformando per un'intera stagione Trani e il suo liceo classico in un punto di riferimento per la commedia italiana.In quei film, Trani divenne uno dei simboli di un'Italia solare, spensierata e ironica, capace di raccontarsi attraverso le piccole disavventure di studenti, professori e personaggi sopra le righe. Vitali, con la sua inconfondibile espressività, contribuì a rendere indimenticabili quelle storie, incarnando l'anima più autentica di una stagione cinematografica che oggi viene riscoperta con affetto e nostalgia.L'intenso rapporto tra Vitali e Trani trovò un riconoscimento ufficiale nel 2000, in occasione della prima edizione del Trani Film Festival, che gli dedicò la rassegna speciale Malizie di Trani, interamente incentrata sulla commedia sexy all'italiana girata in città.In quell'occasione, Alvaro Vitali fu ospite d'onore della manifestazione, accolto da un pubblico caloroso e numeroso. La sua presenza insieme agli altri protagonisti come Nadia Cassini, Gianni Ciardo, Francesca Romana Coluzzi, Lory Del Santo, il regista Mariano Laurenti e altri ospiti ancora, trasformò l'omaggio in un evento memorabile, celebrando venticinque anni di cinema e di affetto reciproco tra l'attore e la città.Quelle tre serate, passate anche sugli schermi televisivi della Rai che realizzò in quel contesto le prime puntate della trasmissione Stracult di Marco Giusti, e rimaste nel ricordo di molti spettatori e appassionati, sancì il legame tra Trani e un genere cinematografico che, pur spesso considerato "leggero", rappresenta oggi una pagina significativa della storia del nostro cinema popolare.Omaggiare Alvaro Vitali proprio in questa città, significa dunque ricordare non solo il comico che ha fatto ridere intere generazioni, ma anche l'uomo che ha portato Trani sul grande schermo, rendendola scenario di racconti vivaci e genuini, capaci di far parte dell'identità culturale locale.La proiezione del cortometraggio Vivi la vita (2019) di Valerio Manisi, che mostra un Alvaro Vitali in una veste inedita, dolente e poetica, diventa così il modo più autentico per salutarlo: un omaggio commosso ma luminoso a un artista che ha saputo attraversare il tempo con leggerezza e umanità.Dettagli dell'evento:Data: sabato 15 novembre 2025Ora: 18:30Luogo: Circolo del Cinema Dino Risi, TraniIngresso: libero (si consiglia prenotazione)Proiezioni: "Vivi la vita" e "Era ora!"A seguire: dialogo con il regista Valerio Manisi, aperto al pubblico, moderato da Iolanda Peluso, con interventi del presidente del Circolo Maria Grazia Filisio, di Lorenzo Procacci Leone e di Giuseppe del CuratoloDurante la serata sarà proiettato un video-ricordo con materiale di Alvaro Vitali per un breve omaggio alla sua carriera e al suo legame con Trani.Circolo del Cinema Dino Risi - Traniinfo e prenotazioni: +39 340 633 5727