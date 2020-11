Trani, vandali danneggiano il furgoncino dell'Arges

Un gesto di grande viltà: ieri sera i soliti ignoti hanno danneggiato il furgoncino dell''associazione Arges, la onlus che fa della assistenza gratuita a domicilio per i pazienti in fase avanzata di malattia la sua missione.E' accaduto in via Edoardo Fusco, sede dell'Arges, a pochi metri da Palazzo di Città: il furgoncino era parcheggiato proprio al di fuori del cancello, quando gli operatori della onlus lo hanno trovato danneggiato visibilmente, con specchietti e frecce direzionali fuori uso, così da bloccare quell'automezzo essenziale per gli spostamenti presso le abitazioni dei pazienti onclogogici.Lo raccontano gli stessi operatori in un post: "Con grandi sforzi, sacrifici e raccolta fondi, nel tempo, siamo riusciti a dotarci di un furgoncino, usato ovviamente, che ci permette di fare consegne a domicilio e di ritirare i farmaci da consegnare ai nostri pazienti..Bene, grazie a qualche triste losco personaggio, al momento non potremo farlo, perché il nostro mezzo è stato danneggiato con grande leggerezza. Questi giovinastri, educatissimi, non si rendono conto del danno che la loro bravata ha fatto non a noi, non alla associazione, ma ai pazienti a cui domani, non potremo fornire i farmaci di cui necessitano per una cattiveria inutile.. per fortuna, probabilmente, una telecamera potrà aiutarci ad individuare i colpevoli, anche se resta il gesto, di una vacuità profonda. Che tristezza".L'associazione no profit, di cui è responsabile il dott. Vincenzo Falco, si occupa di cure palliative domiciliari gratuite rivolte ai pazienti non guaribili ma "curabili", affetti da tumori e patologie croniche invalidanti che necessitano di assistenza medica, infermieristica e psicologica presso il proprio domicilio.Arges Onlus nasce dalla pulsione di alcuni professionisti con grande esperienza, altamente sensibili a questo tema; inoltre si occupa di alta formazione qualificata e si pone l'obiettivo di diffondere una cultura sanitaria sostenibile.Purtroppo un vile gesto ha danneggiato anche tutti loro.