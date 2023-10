Traslazione di padre Rondini e Madre Ventura, un importante evento religioso il prossimo 15 ottobre

Padre Erminio Rondini, barnabita e Madre Anna Maria Ventura, entrambi fondatori della Congregazione delle Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore rappresentano due eminenti e fondamentali figure del panorama religioso tranese. È giusto ricordarli come due "giganti" di una spiritualità che è stata in grado di lasciare un segno indelebile nella vita della nostra realtà. Una spiritualità che entrò nella vita della comunità cittadina nella prima metà del Novecento da parte di padre Erminio come inarrivabile e valente predicatore, vero trascinatore di anime nel periodo in cui fu a Trani, dal 1932 al 1938 e da parte di Madre Ventura, prima come direttrice di un importante laboratorio di sartoria e poi come donna consacrata, che vide nascere la propria vocazione, proprio nel momento in cui conobbe lo stesso padre Rondini.L'occasione propizia per rivalutare, commemorare ed approfondire la conoscenza di questi due personaggi, giungerà il prossimo 15 ottobre, domenica prossima, quando le loro spoglie mortali verranno traslate dal Cimitero tranese, presso la Cappella Cimiteriale delle Piccole Operaie del Sacro Cuore, alla Cappella della Casa Madre della stessa Congregazione in via Stendardi.Dopo una momento di preghiera, tra le 9.45 e le 10 si formerà un corteo che, partendo da piazza Garibaldi davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo procederà verso via Marsala, dove è nata e vissuta Madre Ventura. A seguire, dalle 10,30 nella Cappella della Casa Madre di via Stendardi, in cui avverrà la nuova tumulazione delle spoglie mortali di Padre Rondini e Madre Ventura, e dopo una commemorazione delle loro persone, verrà celebrata una Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Leonardo d'Ascenzo.Ma torniamo alla storia. I tranesi, come sapete, sono molto legati a queste figure e tra l'altro sono soliti chiamare la Congregazione "delle Suore Ventura", in modo sì sbrigativo, ma in grado da tenere sempre vivo il legame con la Fondatrice. Quest'ultima, nata nel 1903 e morta nel 1977, vivendo sempre a Trani, cominciò la sua vita da consacrata l'8 dicembre 1935. Contestualmente da quel giorno si avviava il percorso delle Piccole Operaie del Sacro Cuore. Da quel momento comincia una storia di spiritualità attiva e capace di coesistere con la vita quotidiana di tanti tranesi. Madre Ventura mise al servizio della comunità cittadina il suo laboratorio sartoriale, dando opportunità di lavoro ma soprattutto orientandolo ad un originale percorso di "cristianizzazione della moda", nel quale l'elemento estetico e creativo del Bello, tipico di questo settore, si unisse ai valori evangelici della semplicità e della sobrietà, dell'umiltá e della laboriosità.Dal canto suo padre Rondini, nato nel 1895 e morto nel 1943, maestro di spiritualità e dialettica, qualità espresse in omelie di alto livello e nella quotidianità della vita consacrata, si dedicava alla cura delle anime ed al loro affinamento, pur in un periodo relativamente breve di permanenza a Trani, solo per sei anni.Entrambi si sono dedicati alla cura dei più deboli, in piena conformità col messaggio evangelico: nel giro di poco tempo avviarono infatti l'attività di una casa di riposo per anziani denominata "Ospizio Angeli della Provvidenza", di un orfanotrofio per bambine ed un asilo per i più piccoli.Ma torniamo all'evento religioso di Domenica 15 ottobre (si è preferito organizzare l'evento per questo giorno piuttosto che in quello previsto inizialmente, il 12 ottobre): saranno presenti i rappresentanti delle Congregazioni dei padri Barnabiti e delle stesse Piccole Operaie. A tal proposito, padre Enrico Moscetta, Superiore della Comunità dei Barnabiti e Rettore del Santuario della Madonna del Carmine, ci riferisce per l'occasione le parole della Madre Superiora Generale, suor Celestina Iampietro, delle Piccole Operaie del Sacro Cuore: "È un momento importante per la storia della nostra Congregazione segnato dalla Traslazione delle spoglie mortali di Padre Rondini e Madre Ventura. Era un vivo desiderio, coltivato da lungo tempo e sempre rimandato per tante diverse circostanze.I loculi nella Cappella di Casa Madre - continua suor Iampietro - furono preparati già dal 2002, quando l'allora Superiora Generale, suor Erminia Pedone, portò a termine la loro costruzione.Oggi finalmente - conclude suor Celestina - questo desiderio diventa realtà: i nostri Fondatori, anche fisicamente, saranno presenti nella nostra Casa Madre e noi potremo sostare in preghiera sulle loro tombe, affinché si ravvivi il carisma che ci hanno trasmesso come preziosa eredità spirituale e ci ottengano dal Signore quelle grazie di cui la nostra Congregazione ha continuamente bisogno: nella salute, nel lavoro, nelle vocazioni e nelle opere apostoliche".