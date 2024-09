Triathlon, domenica chiuse alcune strade al traffico dalle 13 alle 17

Programma dell'evento

Domenica 15 settembre:

- Mattinata: villaggio degli atleti, con musica ed animazione;

- Ore 13:00: Cerimonia di apertura a cura della gloriosa Fanfara del Corpo della Guardia di Finanza

- Ore 13:30: Partenza gara Triathlon SPRINT GOLD femminile.

- Ore 15:00: Partenza gara Triathlon SPRINT GOLD maschile.

- Ore 17:00: Cerimonia di premiazione.

Domenica 15 settembre, la città di Trani si trasforma nel cuore pulsante dello sport, ospitando la sesta edizione del Trani Triathlon Gara Gold Sprint 2024. Un evento organizzato dall'A.S.D. Atletica Tommaso Assi, di grande richiamo che vedrà sfidarsi atleti provenienti da tutta Italia.Per garantire la sicurezza di tutti gli atleti partecipanti, gli spettatori e gli ospiti della manifestazione, si informano i cittadini che domenica 15 settembre, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, alcune strade del centro cittadino saranno chiuse al traffico veicolare. Strade interessate:Si ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione, certi che saprà accogliere nel migliore dei modi tutti gli atleti partecipanti. Un particolare ringraziamento al Comando di Polizia Locale, in particolare al Magg. Domenico Miccoli ed alla collaboratrice Sup. Anna Diaferia, per la loro preziosa ed impeccabile collaborazione alla buona riuscita dell'evento.