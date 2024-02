Tribunale dei Diritti del Malato: "Ancora una volta calpestata la Sanità di Trani?"

ll Tribunale dei Diritti del Malato si affianca alla denuncia di un gruppo di cittadini, medici e operatori sanitari di Trani, della possibilità che l'Unità Operativa di Oculistica venga spostata a Bisceglie. Ancora una volta, come accaduto per il Laboratorio di Analisi, viene perpetrata, nei confronti di quello che era il nostro Ospedale - ora PTA - una violenza nei riguardi dei cittadini tranesi, soprattutto di quelli "che voce non hanno", i più deboli, i più indigenti, i più soli, coloro che hanno difficoltà a raggiungere altre sedi sanitarie per mancanza di mezzi di trasporto e per difficoltà economiche: tutti problemi e criticità che costituiscono l'oggetto dell'attenzione costante e quotidiana del Tribunale dei Diritti del Malato. Tali pazienti sono troppo spesso e sempre più abbandonati a se stessi in momenti critici della propria vita, perché altri hanno deciso per loro senza tener conto delle loro effettive necessità. Parliamo delle lunghe liste d'attesa per indagini radiologiche, analisi, visite specialistiche con scadenze a lunghissimo termine. Si auspica che le lstituzioni intervengano almeno questa volta, per chiarire e proporre soluzioni a beneficio della Città e per la salvaguardia del Diritto alla Salute in ogni senso.