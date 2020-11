Tribunale di Trani, Berolino chiede nuove misure restrittive

In una missiva indirizzata al presidente del tribunale Antonio de Luce e col procuratore della Repubblica Renato Nitti il presidente dell'ordine degli avvocati Tullio Bertolino chiede l'adozione di nuove misure restrittive per gli uffici giudiziari tranesi nell'obiettivo di contenere i contagi Covid-19. Cinque i suggerimenti per rafforzare ulteriormente il protocollo, già dettagliato e rigido, siglato lo scorso 27 ottobre: il "rinvio fuori udienza di tutti i processi pendenti in ogni settore della giurisdizione di Trani (compresi dunque quelli pendenti al Giudice di Pace) in cui debbano esser ascoltati testimoni, periti e consulenti; la conseguente riduzione del numero dei processi da trattare in presenza; l'aumento del tempo intercorrente tra un processo e quello successivo in modo da garantire un maggior distanziamento tra gli avvocati; la riduzione ed il contingentamento degli accessi ai palazzi di giustizia; un maggior controllo della pulizie ed igiene negli uffici giudiziari.