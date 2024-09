Tripudio di fan per Alessandro Preziosi ieri a Trani

Una folla di fan al femminile (ma non solo) ha accolto l'attore Alessandro Preziosi, solo pochi giorni fa sul red carpet alla Biennale del Cinema di Venezia, nell'ambito dell'appuntamento svoltosi ieri a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Trani, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Preziosi è stato protagonista di un talk speciale condotto da Francesco Donato.Un incontro intimo e avvincente in cui l'affascinante attore si è raccontato al pubblico. In bilico tra il sicuro mestiere di avvocato e il desiderio appassionato di recitare, Alessandro Preziosi è diventato un attore di fiction tv ma ottimo interprete anche al cinema senza far torto all'accreditata carriera teatrale. Alla ricerca di un proprio ruolo nella vita, prova a percorrere le vie diverse di quella irreale del palcoscenico e del set cinematografico. Preziosi riesce a spaziare tra generi e registri diversi restando sempre convincente. Protagonista di molte fiction tv di successo (Vivere, Elisa di Rivombrosa, Il Capitano, La Bella e la Bestia, I Medici) ma ottimo interprete anche al cinema (La Masseria delle allodole, I Vicerè, Mine vaganti, Mio fratello mia sorella) senza tralasciare l'accreditata carriera teatrale (Trilogia di Eschilo, Cyrano di Bergerac, Amleto, Re Lear, Don Giovanni, Vincent Van Gogh – L'odore assordante del bianco) che lo ha visto brillare, applauditissimo, sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani.