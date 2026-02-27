dott.Angelo Guariello. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Politica

Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello

Si chiude il cerchio al tavolo della coalizione

Trani - venerdì 27 febbraio 2026 21.19
Anche il centrodestra tranese scioglie le riserve e individua la figura che sfiderà il "campo largo" e i poli civici nelle prossime amministrative di maggio. Sarà il dott. Angelo Guariello a guidare la coalizione, una scelta ufficializzata questa sera al termine di un confronto tra le forze politiche del tavolo di centrodestra.

La designazione di Guariello arriva dopo settimane di indiscrezioni e una rosa di nomi: per Forza Italia erano state valutate le candidature di Pasquale De Toma e, successivamente, di Alfonso Mangione, oltre all'ipotesi Rosa Uva, rimasta a lungo sullo sfondo come possibile soluzione di sintesi. Non sono mancati i sondaggi su altre figure di rilievo, come l'ex sindaco Gigi Riserbato (in quota Lega) e la consigliera Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026). Sul tavolo era pesata anche la posizione dell'avvocato Alessandro Moscatelli (Articolo 97), il quale ha però preferito abbandonare la coalizione per intraprendere una corsa autonoma.

Con la scelta di Guariello, il centrodestra punta su un profilo professionale stimato per tentare la riconquista di Palazzo di Città. La formalizzazione ufficiale della candidatura e la presentazione della coalizione a sostegno del dottore sono attese nelle prossime ore.
