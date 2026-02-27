Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello

Anche il centrodestra tranese scioglie le riserve e individua la figura che sfiderà il "campo largo" e i poli civici nelle prossime amministrative di maggio. Sarà il dott.a guidare la coalizione, una scelta ufficializzata questa sera al termine di un confronto tra le forze politiche del tavolo di centrodestra.La designazione di Guariello arriva dopo settimane di indiscrezioni e una rosa di nomi: pererano state valutate le candidature die, successivamente, di, oltre all'ipotesi, rimasta a lungo sullo sfondo come possibile soluzione di sintesi. Non sono mancati i sondaggi su altre figure di rilievo, come l'ex sindaco(in quota Lega) e la consigliera(Movimento Trani 2026). Sul tavolo era pesata anche la posizione dell'avvocato(Articolo 97), il quale ha però preferito abbandonare la coalizione per intraprendere una corsa autonoma.Con la scelta di Guariello, il centrodestra punta su un profilo professionale stimato per tentare la riconquista di Palazzo di Città. La formalizzazione ufficiale della candidatura e la presentazione della coalizione a sostegno del dottore sono attese nelle prossime ore.