Ultimissimi biglietti per l’evento di beneficenza della Fondazione Megamark al Palaflorio di Bari

Torna l'atteso spettacolo di beneficenza delladi Trani, onlus dell'omonimo gruppo leader nella distribuzione moderna nel Mezzogiorno con oltre 500 supermercati A&O, Dok, Famila e Sole365, in programmaalle 20,30 al PalaflorioUna serata durante la quale, tra musica e divertimento, saranno raccontate le attività della Fondazione Megamark nell'anno appena trascorso, a partire dai progetti vincitori di 'Orizzonti solidali', il bando di concorso promosso dalla Fondazione e destinato al terzo settore. Un' edizione da record, quella 2023, che ha permesso realizzare ben 18 progetti su tutto il territorio pugliese grazie a una donazione complessiva di quasi 350 mila euro.L'evento sarà allietato dalla comicità dei conduttori, che torneranno a vestire i panni del celebre duo Toti e Tata e da interviste a sorpresa.A seguire sul palco si esibiranno i Modà. Dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con il toccante brano "LASCIAMI", la band, capitanata da Kekko Silvestre, ha appena concluso all'Arena di Verona un tour di oltre 40 date nei teatri e nelle rassegne estive delle principali città italiane raccogliendo oltre 90 mila fan. I Modà quest'anno hanno celebrato 20 anni di storia della band e 10 anni dalla pubblicazione dell'album 'GIOIA'.Nonostante la capienza di 4.000 persone si va verso il sold out. Per informazioni e per l'acquisto degli ultimi biglietti è possibile inviare una mail a reception@megamark.it Le donazioni raccolte dalla vendita dei biglietti saranno interamente devolute alle future iniziative della Fondazione Megamark.