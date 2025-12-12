Libri
Un classico è per sempre: da domani in Biblioteca un ciclo di "lezioni letterarie"

Il primo incontro sabato 13 alle 18. Il progetto è curato da Alessandra Pizzi, autrice e regista teatrale

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 13.58
La Città di Trani, Assessorato alle Culture, invita a partecipare al ciclo di incontri PERCHÉ RILEGGERE I CLASSICI. LEZIONI DEL PASSATO PER CAPIRE IL PRESENTE ideato e curato da Alessandra Pizzi.
Un percorso articolato in più appuntamenti sia mattutini che serali, che mette in dialogo le opere del passato con le domande e la sensibilità del presente, offrendo al pubblico un'occasione unica di riflessione e condivisione.
Ad aprire la rassegna sarà il primo appuntamento sabato 13 dicembre alle ore 18.00; a seguire, un ricco calendario di incontri che accompagnerà il pubblico nei mesi successivi:

PROGRAMMA
- sabato 13 dicembre, ore 18.00 - venerdì 19 dicembre alle ore 9.30
"Un classico è per sempre"
La lunga vita dei libri che ci interrogano ancora.
Che cos'è un classico? Il mito come chiave della modernità e le opere fondative della nostra cultura

- sabato 24 gennaio, ore 18.00 – martedì 13 gennaio alle ore 9.30
"Attraversare il mondo"
L'Odissea come viaggio umano.
L'erranza di Ulisse, il ritorno, la scoperta dell'ignoto: perché il poema omerico continua a parlarci oggi

- sabato 21 febbraio, ore 18.00 – martedì 17 febbraio alle ore 9.30
"Io chi sono?"
Trovare sé stessi per incontrare gli altri.
Pirandello, Dostoevskij, Narciso: il viaggio dell'identità tra maschere, desideri e specchi

- sabato 14 marzo, ore 18.00 – martedì 10 marzo alle ore 9.30
"Nella corsa del cambiamento"
Sguardi su città, tecnologia e vita contemporanea.
Calvino, Buzzati, Orwell: mappe, tempi sospesi e poteri che plasmano la realtà.

IL VALORE DEI CLASSICI OGGI
In un tempo dominato dalla velocità e dall'oblio, rileggere i classici significa riconnettersi con ciò che è essenziale: parole che resistono al tempo che continuano a parlare a ogni generazione. I classici ci aiutano a nominare ciò che viviamo, a interpretare il presente con profondità, a ritrovare un linguaggio comune in un mondo frammentato. Sono ponti tra epoche, culture, sensibilità: leggere e rileggere le grandi opere significa non smettere di cercare senso, bellezza e verità.
Durante gli incontri, Alessandra Pizzi guiderà il pubblico in un percorso tra parole, suggestioni e riflessioni, offrendo una lettura attuale e partecipata dei classici. Il progetto, di Ergo Sum Produzioni propone un approccio integrato alla conoscenza, promuovendo la lettura come esperienza dinamica e il teatro come strumento di interpretazione critica della realtà.
Parte da questa riflessione il lavoro di Alessandra Pizzi, autrice e regista teatrale, che da anni porta in scena i grandi classici della letteratura affidandone l'interpretazione ad artisti di riconosciuta notorietà. Tra i suoi spettacoli più apprezzati: Uno nessuno centomila con Enrico Lo Verso, in tournée da oltre nove anni; Il grande Gatsby con Alessio Vassallo; Un amore con Paolo Briguglia.
Il progetto coniuga teatro e letteratura riportando "in vita" testi chiave della formazione scolastica e libri cult divenuti patrimonio culturale. Il format, originale e flessibile, si colloca tra incontro tematico e reading, tra spettacolo e narrazione, coinvolgendo il pubblico in un dialogo condiviso che rende la lettura dei classici attuale e partecipata.
Gli appuntamenti si adattano a diversi contesti e pubblici, con particolare attenzione ai giovani, e valorizzano le caratteristiche culturali e sociali del territorio ospitante.
