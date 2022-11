Un "Ecomuseo" a Boccadoro: forum pubblico sulla salvaguardia della zona umida

Legambiente Trani, in collaborazione con il Comune di Trani e le associazioni Delfino Blu APS, Amici del Mare, Tummà, il Colore degli Anni, Arkadia APS, Ambulatorio Popolare di Barletta e Libera Trani, organizzano per sabato 19 novembre alle ore 18 presso la Biblioteca comunale "Bovio" il forum pubblico dal titolo "L'area naturale di Ariscianne-Boccadoro e gli Ecomusei di Puglia"Un confronto partecipato tra istituzioni, associazioni e cittadini sulla salvaguardia della zona umida Boccadoro/Ariscianne, quale intersezione di pregio socio-naturalistico tra i comuni di Trani e Barletta, e per la presentazione e promozione dello strumento ecomuseale per la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio.La zona umida Boccadoro/Ariscianne rappresenta un'area di notevole pregio naturalistico, paesaggistico, storico e archeologico, nonché fondamentale corridoio ecologico per specie stanziali e migratorie, caratterizzata anche dalla presenza di risalenti e tipiche colture agricole e uno dei pochi polmoni verdi rimasti in città ed è perciò indispensabile creare una grande rete per la sua tutela.Appuntamento per sabato 19 novembre alle 18 in Sala Ronchi - Biblioteca Comunale di Trani, Piazzetta S. Francesco, 1.