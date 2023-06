Un evento per il fascino dei sessant'anni di storia della casa automobilistica Lamborghini

Un evento per festeggiare i sessant'anni anni di storia della prestigiosa casa automobilistica che ha realizzato vere e proprie opere d'arte, quali sono le automobili delle Lamborghini. Nella cornice straordinaria di Villa Fenicia a Ruvo di Puglia l'esposizione delle vetture e la sottolineatura della cura per i dettagli, e degli studi che girano intorno ogni singola vettura prodotta. Tutto il fascino di una leggenda vivente: questo è Lamborghini.Ogni auto Lamborghini è la perfetta combinazione di velocità, design, elevata artigianalità, innovazione tecnologica e qualità. Vere proprie icone del lusso, dal DNA sportivo e dalle prestazioni eccezionali. Ma Il vero carattere distintivo Lamborghini è uno solo: il modo in cui ogni modello diventa unico. E Il risultato è una vettura emozionante, senza compromessi.Per l'occasione sono state presentate in esclusiva le opere realizzate per Lamborghini Bari dall'artista Maurizio Galimberti, famoso per i suoi incredibili mosaici di polaroid con cui crea sequenze o fraziona l'immagine. Tra i suoi ritratti più celebri si ricorda Johnny Depp, scelto per la copertina del Times Magazine.Di seguito l'intervista a Nicola Maldarizzi, General Manager di Lamborghini Bari.