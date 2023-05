Un poeta di "sotto i portici"? Ma sui muri non si scrive...

"Pedro, adelante con juicio": citiamo il recentemente celebrato Alessandro Manzoni per richiamare il novello poeta, o filosofo, che dir si voglia, che ha condiviso le sue riflessioni sui pilastri dei portici di Corso Italia. Vale a dire, va bene diffondere bei messaggi, versi, anche se male in questo caso non starebbe una parafrasi per comprendere meglio il "poeta di sotto i portici" pensiero, però magari farlo con un po' più di rispetto per la cosa pubblica non sarebbe male. Eh già, non è che perchè uno pensa di essere poeta è legittimato a sporcare i muri.In tantissime città ormai impazza questa moda di diffondere versi e poesie, una pratica che anche il premio Nobel Iosif Brodskij aveva caldeggiato quando aveva detto che la poesia dovrebbe essere distribuita ovunque nelle città come un bene di prima necessità , come le bottiglie del latte, come la benzina.Però magari, ecco i pennarelli indelebili sui pilastri potrebbero essere l'innesco, anzi l'invito a sporcare più che a elucubrare più o meno "poeticamente".Persino un grande artista come Banksy preferisce i muri scrostati e rovinati, e tra la Puglia e Basilicata un fantomatico "poeta della serra" scrive i suoi versi-deliziosi davvero- quasi sempre su bidoni della raccolta differenziata .È bene avvertire il poeta di sotto i portici che esiste un articolo del codice penale, il 639 , che vieta di scrivere - e ovviamente imbrattare - sui muri e edifici di proprietà pubblica o privata . Vale a dire che anche se il nostro sedicente poeta di sotto i portici avesse deciso di scrivere con lo stesso pennarello i sublimi i versi della Divina Commedia la cosa non sarebbe andata bene.Di modi per diffondere la poesia ce ne sono infiniti, e anche la street art è uno di quelli ma fatta sui supporti per i quali si è ottenuto un permesso. Se i pilastri di Corso Italia prendessero a essere i fogli bianchi per chiunque abbia voglia di scrivere qualcosa potremmo immaginare che fine farebbero.