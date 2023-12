"Un poster per la pace": domani la premiazione nella scuola Baldassarre

Il Lions Club Trani Ordinamenta Maris per Mercoledi 20 p.v., alle ore 8.45, organizza con la Scuola media Baldassarre la cerimonia per la Premiazione dei bellissimi disegni realizzati per il concorso: 'Un Poster per la Pace". Oltre 100 alunni della scuola hanno partecipato al Concorso Internazionale e riceveranno attestati e piccoli doni. Applausi e complimenti vanno ai 3 vincitori che saranno premiati con buoni acquisto libri. I Lions sono grati al Preside per la disponibilità offerta.