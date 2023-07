"Wonderful Puglia!" : tornati a casa dopo il campo a Trani i 14 giovani del programma Campi e Scambi Giovanili (Yce) dei Lions Club

Hanno alloggiato insieme una settimana per condividere le proprie esperienze e usi e costumi dei propri paesi nel campo sperimentale allestito a Trani, i 14 ragazzi provenienti da diversi paesi europei ed extra europei (Ungheria, Bulgaria, Turchia, Finlandia,Irlanda,Olanda) , grazie alla rete dei Lions club del territorio.I giovanissimi sono stati ospitati a rotazione da 22 famiglie di soci Lions anche in altre città della Puglia (Ruvo, Andria, Canosa, Gravina, Poggiorsini, Nardò) realizzando anche quest'anno il programma di scambi giovanili che la presidente internazionale dei Lions, la canadese Patty Hill incoraggia al fine di favorire i rapporti tra Paesi diversi e di conseguenza costruire la pace tra i popoli. Sempre secondo questo programma 26 ragazzi pugliesi sono invece partiti per varie destinazioni intercontinentali.Il programma Campi e Scambi Giovanili (YCE) è infatti presente in tutto il mondo ed è pensato per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni con l'intento di creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo mettendo a confronto le diverse culture.Dunque conoscenza reciproca, ma anche formazione, come quella avvenuta nella sede di via Fusco della Croce Bianca dove i ragazzi hanno partecipato a un corso di primo soccorso, un modo di prendersi cura del prossimo finalizzato anche a combattere l'emarginazione e far vivere ai ragazzi una autentica integrazione; e conoscenza del territorio e delle sue bellezze artistiche, come nella visita uno dei simboli più preziosi della storia di Puglia ma di tutto il Paese: Castel del Monte, dove sono stati accompagnati in una visita in lingua da Stefania De Toma e al MARTA di TarantoI ragazzi hanno vissuto anche momenti di relax e divertimento sulle spiagge nel territorio.