Un Ufo nel cielo azzurro di Trani: qualcun altro l'ha visto?

Che ci stia riprovando dopo settant'anni Kunt, il marziano che Ennio Flajano fece atterrare a Roma? Che stia sorvolando su Trani per vedere se valga la pena fermarsi?Certo, l'immaginario in poche decine di anni si è trasformato e il pianeta Marte, iconico luogo degli omini verdi che abitavano la nostra fantasia fino a pochissime generazioni fa, è oggi sondato, fotografato, esplorato: e di vita, almeno come la consideriamo noi, non ce n'è traccia. Ma l'Universo è immenso e il dubbio di non essere soli resta anche ai più scettici. Fatto sta che l'avvistamento del 29 dicembre su Trani alle 12:08, comunicato a Michele Paparella, responsabile del Gruppo Ufologico Pugliese (un gruppo di ricerca collegato e riconosciuto dalla Federazione Ufologica Italiana), sicuramente suscita attenzione o, quantomeno, curiosità.Le fotografie dallo stesso Paparella sono state scandagliate, esaminate e ingrandite attraverso l'uso di un software specifico; e, in seguito a questa accurata analisi, postate sulla pagina Facebook. L'oggetto non identificato, immobile nel cielo e irradiante luce propria e non riflessa, di forma triangolare con angoli convessi, è stata calcolata a una distanza di circa 2 km e non risulterebbe compatibile con droni, uccelli, aerei, palloni. Qualcuno ha sussurrato la battuta che l'alieno, attratto dalla bellezza di Trani che dall'alto veramente suscita amore a prima vista, abbia rinunciato ad atterrare perché impossibilitato a trovare parcheggio.Può essere (?!), ma può essere anche che l'ispirazione a guardare il nostro cielo , a sognare, e, chissà, a scoprire tracce di altri mondi, non diventi contagiosa quanto meno per togliere lo sguardo dal cellulare per un po'. E poi, chissà, magari l'UFO di Trani decide di riprovarci. E, nel caso, la segnalazione può essere fatta a questa redazione e a Michele Paparella, la cui analisi dell' "avvistamento Trani" riportiamo integralmente.Una segnalazione molto interessante ci perviene da Trani (BT). Il sig. P.V. il 29 Dicembre scorso, a mezzogiorno circa nota in cielo, dal balcone di casa sua, qualcosa di molto luminoso ed atipico e decide di fotografarlo con il suo cellulare.Nel cielo perfettamente limpido si stagliava una forma globulare che era ferma e non si muoveva. Il testimone riferisce poi di essere rientrato un attimo in casa, e quando si è riaffacciato sul balcone, l'oggetto era sparito.Ho potuto fare un'analisi da file nativo, e ho potuto constatare che l'oggetto è reale, sospeso in cielo, e con un software ho potuto rilevare la sua esatta forma.Infatti risulta essere di forma triangolare con i lati leggermente convessi. Si può intravedere una parte più scura al centro ed è possibile intuire anche qualche struttura ai lati dell'oggetto stesso.La luminosità è emessa dall'oggetto stesso e non è frutto di un riflesso. Un base ai punti di riferimento (palazzo e fili elettrici che compaiono in foto) si può azzardare il calcolo della quota che stimo attorno ai 2 km.Per forma, colore e soprattutto per luminosità, escludo fermamente che si possa trattare di un pallone, di un aereo, di un uccello o di un drone.Dunque il sig. P.V ha davvero ripreso un ufo, ovvero un oggetto non convenzionale le cui caratteristiche corrispondono ad altre segnalazioni pervenuteci.Ringrazio dunque il testimone per la fiducia accordatami, ricordandovi che se avete avuto avvistamenti simili, potete contattarmi in privato.