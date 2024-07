"Uno nessuno, centomila selfie": stasera l'Agorà di Tranensis con Trifone Gargano

Pur impegnatissimo tra televisione, teatri, Festival del libro in tutta Italia, il prof. Trifone Gargano non è voluto mancare all'appuntamento fisso delle Agorà della associazione Tranensis, che animerà stasera per la terza volta: "Uno, nessuno, centomila selfie" il titolo dell'incontro di questa sera nel piccolo anfiteatro a Colonna, che i giovani dell'associazione hanno voluto animare come un nuovo centro di incontro per i cittadini transienti nell'arco di questo mese di luglio. "Uno, nessuno e centomila selfie" è il titolo del nuovo libro di Trifone Gargano che intende celebrare il doppio appuntamento pirandelliano del 2024 (novant'anni dal Premio Nobel, e centoventi dalla prima pubblicazione de Il fu Mattia Pascal), suggerendo piste di lettura incentrate sul paradigma espressivo degli odierni social network (tweet, post e selfie). Il professore, con la sua consueta verve e potenza comunicativa, in questi giorni si è fatto notare per una voce controcorrente rispetto all'uso dei cellulari in classe, sulla scia del rispetto di una nuova grammatica della comunicazione per i giovani. Ha un rapporto molto stretto con Trani, con un pubblico affezionato e soprattutto con la associazione che l'ha ospitato sin dalla prima edizione delle Agorà e a ogni nuova uscita di una sua pubblicazione. La sua visione nuova della letteratura l'ha portato anche a smantellare pilastri come l'opera poetica di Francesco Petrarca e soprattutto gli inossidabili "Promessi sposi": nell'ultimo saggio riaffronta l' odierno dibattito intorno al «metaverso», a partire dalla ri-lettura di alcune novelle di Pirandello, evidenziando come la grande letteratura sia sempre stata pronta a inventare mondi paralleli.