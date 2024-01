"C'era una volta il Natale!"approda a Palazzo Beltrani con i suoi bambini

Avvicinare bambini e ragazzi al mondo del teatro e della musica, è questo l'obiettivo del laboratorio teatrale dell'associazione culturale Tranensis "Bambini … tutti in Scena" condotto da Alessandra e Chiara Morano.Questa nuova realtà cittadina stimola le propensioni artistiche dei più giovani, facendo vivere loro un'esperienza di crescita individuale e di gruppo.Questo 14 gennaio riporteranno in scena "C'era una volta il Natale " , che ha debuttato a Dicembre presso il Teatro Politeama di Bisceglie , a Palazzo Beltrani"C'era una volta il Natale" è un spettacolo ricco di divertimento, di sorrisi e di tanto tanto spirito natalizio.È un vero e proprio tributo al Natale portando sul palcoscenico quattro tra le storie più belle ed iconiche del Natale: Mamma ho perso l'aereo, Annie, Piccole Donne e il Grinch.I biglietti sono acquistabili scrivendo al numero 342 9832868 con un minimo costo per affrontare le spese. Vi aspettiamo numerosi!A fine gennaio riprenderà il laboratorio con un nuovo progetto teatrale, per avere tutte le informazioni potete seguire le loro pagine social e contattare il numero 3429832868.