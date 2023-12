Ottocento anni dal primo presepe di San Francesco: nella chiesa dei Santi Medici le Natività di artisti locali

Incastonare l'ottavo centenario del primo presepe della storia nella suggestione della cripta di una delle chiese più amate a Trani: è l'idea dell'associazione Tranensis, a cura della quale è stata allestita una mostra di presepi artigianali realizzati da cittadini e cittadine tranesi che per passione realizzano rappresentazioni della Natività cariche di suggestione, spiritualità ma anche indiscutibile valore artistico.Fu Infatti nella notte di Natale del 1223 che, a Greccio, San Francesco realizzò quello che è considerato il primo presepe della storia, con l'intento di far capire ad un popolo semplice l'evento misterioso della nascita di Gesù. In un tempo in cui il Natale si riempie sempre più di simboli laici, recuperare lo spirito di San Francesco attraverso questa esposizione, semplice pur nella sua preziosità, vuole provare a suggerire il senso autentico di questa senta festività. Il luogo scelto è quello della cripta di Santa Maria nella chiesa di Santa Maria di Dioniso, conosciuta dai tranesi come chiesa dei Santi Medici, ; e l'inaugurazione avverrà domani, giorno dell'Immacolata, alle ore 20:00.La mostra sarà visitabile ogni giorno, fino al 7 gennaio, dalle 17:30 alle 20.30; gli espositori, che gentilmente e gratuitamente hanno prestato le loro opere, sono Gianni Parisi , Maurizio Di Reda, Angela Di Pilato Schiralli, Francesco Zecchillo, Pietro Di Lernia, Franco Precchiazzi, Antonio Di Gregorio, Saverio Sarcinelli