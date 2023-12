"C'era una volta il Natale": al Politeama di Bisceglie il laboratorio teatrale di Tranensis

Anche per queste feste natalizie l'associazione culturale Tranensis invita a teatro: ma se lo scorso anno protagonista era stata la compagnia guidata dal maestro- che aveva riempito con diversi sold out l'Auditorium della chiesa di San Magno - ilalle 19.00 protagonisti saranno i bambini.linea con l'obiettivo di realizzare eventi e attività anche "piccole" - ma estremamente curate nelle professionalità coinvolte - e progetti di cultura partecipata, proiettati a stimolare nuovi interessi nella comunità cittadina.Avvicinare bambini e ragazzi al mondo del teatro significa stimolare e spesso far scoprire le inclinazioni artistiche dei più giovani, e il teatro è uno strumento straordinario capace di innescare passioni portando in sé la recitazione, la danza, il canto, ma anche la sceneggiatura la scenografia i supporti tecnici, la regia. "Siamo costretti a una trasferta necessaria per via della mancanza di un teatro a Trani ", ha dichiarato il presidente;"e ci tenevamo molto a che i bambini potessero avere il contatto con un'atmosfera autentica con le tavole di un palco, il sipario, la platea e la galleria , proprio il profumo del teatro".Sensazioni purtroppo sconosciute a tantissimi giovani e quasi dimenticate -in una struttura cittadina - dai tranesi, privati di un teatro in una città che paradossalmente era stato edificato il primo teatro pugliese. Un teatro di cui oggi non resta più neanche l'ombra e di cui è anche doloroso sottolinearne la memoria. Chissà che anche questa realtà dei più piccoli, unita a diverse attività teatrali che animano la città con autori e attori appassionati costretti in spazi non adeguati, costituisca un nuovo motivo di stimolo e di riflessione.I biglietti sono acquistabili presso il sito www.politeamaitalia o scrivendo al 346 7455706.